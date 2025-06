Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, νεκροί στο Τελ Αβίβ

Ακραία είναι η πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς τα ισραηλινά χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, προκάλεσαν τα αντίποινα της Τεχεράνης με επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που εξελίσσεται σε κύματα και έχει σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Τα αντίποινα του Ιράν έχουν εξελιχθεί σε κύματα με το τελευταίο περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/6) και τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) να προτρέπουν τον πληθυσμό να πάει στα καταφύγια. Το επίπεδο συναγερμού μειώθηκε κατόπιν.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις τόσο στο Τελ Αβίβ όσο και στην Ιερουσαλήμ.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, Magen David Adom, («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, δήλωσε στο ισραηλινό κανάλι 12 ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν μετά από άμεσο χτύπημα πυραύλου σε κτήριο κατοικιών στο κεντρικό Ισραήλ,

Η ακριβής τοποθεσία της επίθεσης δεν έγινε γνωστή.

