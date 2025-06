Νετανιάχου: Η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν θα αλλάξει την ιστορία

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «θα αλλάξει την ιστορία», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίς την Κυριακή.

Αναλυτικά:

Συγχαρητήρια, Πρόεδρε Τραμπ. Η θαρραλέα απόφασή σας να πλήξετε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη συγκλονιστική και δίκαιη ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών θα αλλάξει την ιστορία.

Στην Επιχείρηση «Ανατέλλων Λέων», το Ισραήλ έχει επιτύχει πραγματικά εντυπωσιακά πράγματα. Όμως, με τη σημερινή ενέργεια κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, η Αμερική ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Έπραξε αυτό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν μπορούσε να πράξει. Η Ιστορία θα καταγράψει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ενήργησε για να στερήσει από το πιο επικίνδυνο καθεστώς του κόσμου τα πιο επικίνδυνα όπλα του κόσμου.

Η ηγεσία του σήμερα δημιούργησε μια ιστορική καμπή που μπορεί να οδηγήσει τη Μέση Ανατολή —και πέρα από αυτή— σε ένα μέλλον ευημερίας και ειρήνης.

Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ λέμε συχνά: «Ειρήνη μέσω ισχύος». Πρώτα έρχεται η ισχύς, έπειτα η ειρήνη. Και απόψε, ο Πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενήργησαν με μεγάλη ισχύ.

Πρόεδρε Τραμπ, σας ευχαριστώ. Ο λαός του Ισραήλ σας ευχαριστεί. Οι δυνάμεις του πολιτισμού σας ευχαριστούν.

Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική. Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ. Και ο Θεός να ευλογεί τη σταθερή μας συμμαχία και την ακλόνητη πίστη μας.

