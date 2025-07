Συμμαχίες κατά των δασμών Τραμπ ψάχνει η ΕΕ

Η ΕΕ ετοιμάζεται να εντείνει τη δέσμευσή της με άλλες χώρες που πλήττονται από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, μετά από μια σειρά νέων απειλών προς το μπλοκ και άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι επαφές με χώρες όπως ο Καναδάς και η Ιαπωνία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο συντονισμού, δήλωσαν οι πηγές.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι συνομιλίες μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν τραβήξει σε μάκρος και συνεχίζουν να παραμένουν στάσιμες σε διάφορα θέματα, όπως τα αυτοκίνητα και οι δασμολογικοί συντελεστές στη γεωργία.

Τα κράτη-μέλη ενημερώθηκαν για την κατάσταση των συνομιλιών την Κυριακή.

Η επικεφαλής της ΕΕ για θέματα ανταγωνισμού Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι το μπλοκ επιδιώκει να εμβαθύνει τις εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία και άλλες χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.

EU, Canada Are Biggest Buyers From the US

Goods and services trade with the United States in 2024