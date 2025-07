Κυρώσεις ΕΕ στην Ρωσία: Πλαφόν στο πετρέλαιο, 20 τράπεζες εκτός Swift

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει ένα αναθεωρημένο ανώτατο όριο τιμών πετρελαίου και νέους τραπεζικούς περιορισμούς, αφού η Σλοβακία ήρε το βέτο της.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το πακέτο, το 18ο του μπλοκ από την πλήρη εισβολή της Μόσχας, προβλέπει ότι περίπου 20 ακόμη ρωσικές τράπεζες θα αποκοπούν από το διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT και θα αντιμετωπίσουν πλήρη απαγόρευση συναλλαγών.

Προβλέπει επίσης κυρώσεις στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream για να διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθούν ξανά σε λειτουργία στο μέλλον, και περιορισμούς που θα επιβληθούν στο ρωσικό πετρέλαιο που διυλίζεται σε τρίτες χώρες.

Το πλαφόν τιμής του ρωσικού πετρελαίου, το οποίο σήμερα ορίζεται στα 60 δολάρια ανά βαρέλι, θα καθορίζεται δυναμικά κατά 15 δολάρια κάτω από τις τιμές της αγοράς στο εξής. Ο νέος μηχανισμός θα προβλέπει ότι το όριο θα ξεκινά κάπου μεταξύ 45-50 δολαρίων και θα αναθεωρείται αυτόματα τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο με βάση τις τιμές της αγοράς, όπως ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg.

We are standing firm.



The EU just approved one of its strongest sanctions package against Russia to date.



We’re cutting the Kremlin’s war budget further, going after 105 more shadow fleet ships, their enablers, and limiting Russian banks’ access to funding. (1/3)