Αλμα 80% στις εξαγωγές σπάνιων γαιών της Κίνας

Οι κινεζικές εξαγωγές προϊόντων σπάνιων γαιών αυξήθηκαν κατακόρυφα τον Ιούνιο, υποδεικνύοντας μια πιθανή ανάκαμψη των προμηθειών μαγνητών μετά τους κυβερνητικούς περιορισμούς που αποδείχθηκαν το πιο ισχυρό όπλο του Πεκίνου στον εμπορικό πόλεμο με τον Τραμπ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα τελωνειακά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα Παρασκευή δείχνουν ότι οι εξαγωγές όλων των προϊόντων σπάνιων γαιών αυξήθηκαν κατά 80% από το χαμηλό πενταετίας του Μαΐου, όταν η χώρα βρισκόταν εν μέσω της εφαρμογής σαρωτικών ελέγχων στις εξαγωγές.

Οι μαγνήτες -ένα στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο των πρόσφατων εμπορικών εντάσεων- αποτελούν συνήθως το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας, αλλά λεπτομερή στοιχεία για τις εξαγωγές τους δεν θα είναι διαθέσιμα μέχρι την Κυριακή το νωρίτερο.

China's Rare-Earth Product Exports Picked Up in June The "products" category is dominated by magnets

Source: China's General Administration of Customs

Note: *June figure is for all products. The breakdown by items, including magnets, isn't yet available.