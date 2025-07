Εκρηξη δανεισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μεγαλύτερο από τις προβλέψεις ήταν ο κρατικός δανεισμός του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούνιο, γεγονός που αποτελεί πλήγμα για την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Οπως σχολιάζει το Bloomberg, αναμένεται ότι θα ενισχύσει και τις εικασίες σχετικά με πιθανές αυξήσεις φόρων για τη στήριξη των δημόσιων οικονομικών.

Η αύξηση των πληρωμών για τόκους χρέους έστειλε το έλλειμμα του προϋπολογισμού στα 20,7 δισεκατομμύρια λίρες, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Ηταν 6,6 δισεκατομμύρια λίρες περισσότερο από ό,τι ένα χρόνο πριν και πολύ πάνω από τα 17,5 δισεκατομμύρια που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Borrowing in the Fiscal Year So Far Is Up 15% on 2024-25

Source: OBR, ONS