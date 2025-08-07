Κρεμλίνο: Κλείδωσε συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Οι πρόεδροι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν για συνομιλίες κορυφής εντός των επόμενων ημερών, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ συμφώνησαν για τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης και «μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας, αρχίζουμε να εργαζόμαστε σε συγκεκριμένα ζητήματα», με στόχο οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βοηθός εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Δεν προσδιόρισε πού θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ουσάκοφ δήλωσε ακόμη ότι έχει συμφωνηθεί και ο τόπος της συνάντησης και θα ανακοινωθεί αργότερα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ που επισκέφθηκε τη Μόσχα τις προηγούμενες ημέρες έθεσε στο τραπέζι την ιδέα μιας τριμερούς μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι αλλά η Μόσχα την άφησε ασχολίαστη.

Επίσης, ο κ,. Ουσάκοφ σημείωσε ότι η συνάντηση οργανώνεται για την επόμενη εβδομάδα αλλά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πόσες ημέρες προετοιμασίας θα απαιτηθούν.

Η είδηση έρχεται μία ημέρα μετά την συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο. Ο τελευταίος κέρδισε συμπάθεια στην Ρωσία χάρη στην ειλικρίνεια και την ρεαλιστική του θέση, πρόσθεσε ο ρώσος αξιωματούχος.

Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Μόσχας ενισχύθηκε κατά 4,5% μετά την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν από το Κρεμλίνο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας επανέλαβε σήμερα ότι μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον ρώσο ομόλογό του θα αποτελούσε «ξεκάθαρη προτεραιότητα».

«Στην Ουκρανία έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι η αναζήτηση πραγματικών λύσεων μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματική σε επίπεδο ηγετών», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μία συνάντηση σε επίπεδο ηγετών αποτελεί «ξεκάθαρη προτεραιότητα» και μπορεί «να καταλήξει σε πραγματικά βιώσιμη ειρήνη», επέμεινε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε χθες μετά την επίσκεψη του Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες έλαβαν επίσης μέρος στην συνομιλία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης σήμερα ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία κατά την διάρκεια της σημερινής ημέρας με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Ιταλίας με θέμα ενδεχόμενη εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας και τριμερή συνάντηση κορυφής.

«Θα υπάρξουν επίσης συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφαλείας», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να πιεσθεί η Ρωσία «να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να τερματίσει την επίθεσή της».