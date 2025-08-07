#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Τρίτη εβδομαδιαία πτώση για τα στεγαστικά επιτόκια

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 19:48

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ σημείωσαν απώλειες για τρίτη διαδοχική εβδομάδα, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο. 

Το μέσο επιτόκιο ενός 30ετούς σταθερού στεγαστικού δανείου διαμορφώθηκε στο 6,63% από 6,72% την προηγούμενη εβδομάδα, ανέφερε σε ανακοίνωση η Freddie Mac. 

H πτώση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων ακολουθεί αυτή των αποδόσεων των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου. 

