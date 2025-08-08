ΟΗΕ: Να σταματήσει «αμέσως» το ισραηλινό σχέδιο για έλεγχο της Γάζας

Το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης, «που έχει στόχο τον πλήρη στρατιωτικό έλεγχο της κατεχόμενης λωρίδας της Γάζας, πρέπει να σταματήσει αμέσως», υπογραμμίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ.

Το σχέδιο αυτό, που υιοθετήθηκε την περασμένη νύκτα από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, «αντιβαίνει στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ οφείλει να βάλει τέλος στην κατοχή του το συντομότερο, στην υλοποίηση της συμφωνημένης λύσης των δύο κρατών και στο δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση», καταγγέλλει ο Τουρκ.

«Όλα μας κάνουν να σκεφτούμε πως αυτή η νέα κλιμάκωση θα επιφέρει ακόμα πιο μαζικούς εκτοπισμούς, περισσότερους φόνους, περισσότερα αφόρητα βάσανα, παράλογες καταστροφές και φρικτά εγκλήματα», καταγγέλλει ο Ύπατος Αρμοστής, ο οποίος κατηγορείται τακτικά από τις ισραηλινές αρχές για φιλοπαλαιστινιακές τάσεις και έχει χαρακτηρισθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ.

Ο Τουρκ ζητάει από την ισραηλινή κυβέρνηση, «αντί να ενισχύει αυτό τον πόλεμο», να αφήσει να μπει η ανθρωπιστική βοήθεια «χωρίς εμπόδια» στη λωρίδα της Γάζας «για να σωθουν οι ζωές αμάχων».

Οι όμηροι, οι οποίοι απήχθησαν στη διάρκεια της επίθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, «πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους από τις ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις», απαίτησε επίσης ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

«Οι Παλαιστίνιοι που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ πρέπει επίσης να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους», πρόσθεσε ο Φόλκερ Τουρκ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ