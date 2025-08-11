Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι- Μόντι, στο επίκεντρο οι ρωσικές κυρώσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν το θέμα των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο και συμφώνησαν να συναντηθούν κατ’ ιδίαν τον Σεπτέμβριο.

«Είναι σημαντικό που η Ινδία στηρίζει τις ειρηνευτικές μας προσπάθειες και μοιράζεται τη θέση ότι ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να αποφασιστεί με τη συμμετοχή της Ουκρανίας», έγραψε στο Χ.

«Είναι σημαντικό κάθε ηγέτης που ασκεί απτή επιρροή στη Ρωσία να στέλνει τα αντίστοιχα μηνύματα στη Μόσχα».

