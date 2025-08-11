Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι διάσημοι θα κατευθυνθούν και πάλι δια θαλάσσης προς τη Γάζα

Ένας νέος στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια θα αποπλεύσει από λιμάνια της Μεσογείου με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό», έκανε γνωστό χθες, Κυριακή, η μαχητική Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία θα συμμετάσχει στην αποστολή αυτή.

«Στις 31 Αυγούστου, αρχίζουμε την πιο μεγάλη απόπειρα που έχει γίνει ποτέ για να σπάσει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός της Γάζας, με δεκάδες πλοία που θα αναχωρήσουν από την Ισπανία. Θα ενωθούμε με δεκάδες άλλα στις 4 Σεπτεμβρίου, που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια», έγραψε στο Instagram.

Μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, γιατροί, καλλιτέχνες -μεταξύ των οποιων η αμερικανίδα ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, ο σουηδός ηθοποιός Γκούσταφ Σκάρσγκορντ ή ο ιρλανδός ηθοποιός Λίαμ Κάνιγχαμ- καθώς και άλλοι προερχόμενοι από 44 χώρες θα συμμετάσχουν σ' αυτή την πρωτοβουλία με την ονομασία «Global Sumud Flotilla», σύμφωνα με τον ιστότοπο των οργανωτών.

Δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των πλοίων που θα πλεύσουν προς τη Γάζα.

Τη νύκτα της 8ης προς την 9η Ιουνίου, το ιστιοφόρο Madleen, στο οποίο επέβαιναν 12 Γάλλοι, Γερμανοί, Βραζιλιάνοι, Τούρκοι, Σουηδοί, Ισπανοί και Γερμανοί, είχε ελεγχθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε απόσταση περίπου 185 χιλιομέτρων δυτικά της ακτής της Γάζας. Στη συνέχεια οι επιβαίνοντες είχαν απελαθεί, ορισμένοι έπειτα από σύντομη κράτησή τους.

Η «Global Sumud Flotilla» περιγράφεται στον ιστότοπό της ως μια «ανεξάρτητη» οργάνωση που «δεν συνδέεται με καμιά κυβέρνηση ούτε πολιτικό κόμμα».

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ