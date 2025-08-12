#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΟΥ σε Ισραήλ: Διευκολύνετε την είσοδο βοήθειας στη Γάζα!

Ο επικεφαλής τους οργανισμού για τα παλαιστινιακά εδάφη κατήγγειλε τις «δύσκολες διαδικασίες» και τη συνεχιζόμενη άρνηση να εισαχθούν προϊόντα υγείας στον θύλακα. «Η κατάσταση παραμένει καταστροφική (...) Θέλουμε να τροφοδοτήσουμε γρήγορα τα νοσοκομεία».

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 15:58

Το Ισραήλ πρέπει να χαλαρώσει τις διαδικασίες ελέγχου της ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζεται για τη Γάζα όπου η ανθρωπιστική κατάσταση «παραμένει καταστροφική», δήλωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), που θέλει να αναπληρώσει τα αποθέματά του ενόψει της σχεδιαζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας, που ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, ο δρ. Ρικ Πεέπερκορν, κατήγγειλε τις «δύσκολες διαδικασίες» και τη συνεχιζόμενη άρνηση για την εισαγωγή προϊόντων υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, ένα διαρκές θέμα διαπραγμάτευσης με τις ισραηλινές αρχές, εξήγησε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου.

«Θέλουμε να τροφοδοτήσουμε γρήγορα τα νοσοκομεία…με όλες αυτές τις συζητήσεις για εισβολή στη Γάζα, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα νοσοκομεία έχουν, αν μη τι άλλο, τις ελάχιστες προμήθειες», δήλωσε ο αξιωματούχος σε βιντεοσύνδεση από την Ιερουσαλήμ στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων από τον ΠΟΥ στη Γενεύη.

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή και θέλουμε εξίσου να αναπληρώσουμε τα δικά μας αποθέματα –και δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα αυτό με τον κατάλληλο τρόπο», τόνισε.

«Πρέπει να μπορούμε να προμηθεύσουμε όλα τα απαραίτητα φάρμακα και το απαραίτητο ιατρικό υλικό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας έδωσε την έγκρισή του σε σχέδιο για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή που για την ώρα δεν υπόκειται στον έλεγχο του ισραηλινού στρατού που ασκείται περίπου στο 75% του παλαιστινιακού εδάφους.

Οι ισραηλινές αρχές, που υφίστανται μπαράζ επικρίσεων, μεταξύ άλλων από συμμαχικές χώρες, έχουν υποσχεθεί αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Θέλουμε να αυξήσουμε τα αποθέματα και ακούμε για ‘περισσότερα ανθρωπιστικά προϊόντα που επιτρέπεται να εισέλθουν’ – λοιπόν, αυτό δεν ισχύει ακόμα, ή γίνεται με πολύ αργό ρυθμό», δήλωσε ο Πεέπερκορν. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 52% των φαρμάκων είναι εκτός αποθέματος στη Λωρίδα της Γάζας.

Και μόνο το 50% των νοσοκομείων και το 38% των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας λειτουργούν, αλλά μόνο μερικώς.

Το ποσοστό πληρότητας κλινών φθάνει στο 240% στο νοσοκομείο Αλ Σίφα και το 300% στο Αλ Αχλί, στη βόρεια Γάζα.

«Η συνολική υγειονομική κατάσταση παραμένει καταστροφική», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι «η πείνα και ο υποσιτισμός συνεχίζουν να πλήττουν τη Γάζα».

Έως τις 5 Αυγούστου, 148 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του υποσιτισμού από τις αρχές της χρονιάς και σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών στη Γάζα ταυτοποιήθηκαν ότι υπέφεραν από οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, είναι ο πιο υψηλός μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί έως τώρα.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 2.562 παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό, εκ των οποίων 40 έχουν νοσηλευθεί σε κέντρα αποκατάστασης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

