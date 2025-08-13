Πρόεδρος Λιβάνου: Απορρίπτουμε οποιαδήποτε ανάμιξη στις εσωτερικές μας υποθέσεις

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε σήμερα στον γραμματέα του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί, ότι απορρίπτει "οποιαδήποτε ανάμιξη στις εσωτερικές μας υποθέσεις" μετά τις ιρανικές επικρίσεις για την απόφαση της Βηρυτού να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

"Απορρίπτουμε οποιαδήποτε ανάμιξη στις εσωτερικές μας υποθέσεις, από όπου κι αν προέρχεται", δήλωσε ο Λιβανέζος πρόεδρος υποδεχόμενος τον Ιρανό υψηλόβαθμο αξιωματούχο.

"Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε, ανεξαιρέτως, να φέρει όπλα και να επικαλείται την υποστήριξη μιας ξένης δύναμης", πρόσθεσε ο Αούν, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας του Λιβάνου στην πλατφόρμα Χ.

"Το κράτος του Λιβάνου και οι ένοπλες δυνάμεις του είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια όλων των Λιβανέζων, χωρίς καμιά εξαίρεση", πρόσθεσε.

"Οποιαδήποτε απειλή, είτε προέρχεται από τον Ισραηλινό εχθρό είτε από άλλον, αφορά το σύνολο των Λιβανέζων και όχι ένα μόνο στρατόπεδο. Το πιο αποτελεσματικό όπλο για την αντιμετώπιση αυτού παραμένει η εθνική ενότητα", πρόσθεσε ο Αούν.

Ο Αούν προέβη στις δηλώσεις αυτές μετά την απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα να αναθέσει στον στρατό την κατάρτιση ενός σχεδίου αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, την οποία το Ιράν στηρίζει οικονομικά και στρατιωτικά από την ίδρυσή της.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε εν μέσω της αμερικανικής πίεσης και φόβων για μια νέα ισραηλινή επίθεση μεγάλης κλίμακας, λίγους μήνες μετά τη σύγκρουση που επέφερε βαριές απώλειες στη Χεζμπολάχ.

Το σιιτικό κίνημα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διαπράττει "βαρύ αμάρτημα" ζητώντας τον αφοπλισμό του και δήλωσε ότι θα αγνοήσει την εν λόγω απόφαση.

Με την άφιξή του στη Βηρυτό, ο Λαριτζανί επανέλαβε την υποστήριξη της χώρας του στον "λαό του Λιβάνου σε κάθε περίπτωση".

"Εάν ο λαός του Λιβάνου υποφέρει, θα νιώσουμε τον πόνο αυτό στο Ιράν και θα σταθούμε στο πλευρό του λαού του Λιβάνου σε κάθε περίπτωση", δήλωσε στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο, όπου έγινε δεκτός από μια αντιπροσωπεία της Χεζμπολάχ και του συμμάχου της, του κινήματος Αμάλ.

"Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων του λιβανέζικου λαού", πρόσθεσε.

Δεκάδες οπαδοί της Χεζμπολάχ είχαν συγκεντρωθεί σε σημεία απ΄όπου περνούσε η πομπή. Ο Ιρανός αξιωματούχος κατέβηκε για λίγο από το αυτοκίνητό του για να τους χαιρετίσει, ενώ αυτοί τον επευφημούσαν.

Ο Λαριτζανί συνάντησε επίσης τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι και αναμένεται να συναντηθεί με τον επικεφαλής της κυβέρνησης Ναουάφ Σαλάμ, πριν δεχτεί στην πρεσβεία του Ιράν προσωπικότητες του Λιβάνου και της Παλαιστίνης.

Το βράδυ, σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, ο Λαριτζανί θα μεταβεί στον τάφο του πρώην αρχηγού του κόμματος, Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου σε ισραηλινό βομβαρδισμό του γενικού του αρχηγείου, στα νότια προάστια της Βηρυτού, μεσούσης της σύγκρουσης με το Ισραήλ.

