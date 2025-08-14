Μπέσεντ προς Ευρωπαίους: Είστε έτοιμοι για δασμούς 200% κατά της Κίνας;

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προέτρεψε τα ευρωπαϊκά κράτη να είναι έτοιμα να στηρίξουν την επιβολή υψηλότερων δασμών στην Κίνα και σε άλλες χώρες που αγοράζουν ρωσική ενέργεια, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την ψυχρή ανταπόκριση που έλαβε όταν έθεσε την ιδέα σε σύνοδο της Ομάδας των Επτά νωρίτερα φέτος.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας «μπορούν να αυξηθούν» ή «να χαλαρώσουν» ανάλογα με το αποτέλεσμα της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι πρέπει να στηρίξουν την ιδέα αυστηρότερων μέτρων σε κάθε περίπτωση.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να ενωθούν μαζί μας σε αυτές τις κυρώσεις», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV. «Πρέπει να το κάνουν».

«Ήρθε η ώρα για πράξεις», είπε ο Μπέσεντ. «Επιβάλαμε δευτερογενείς δασμούς στους Ινδούς για την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Και μπορώ να δω, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι κυρώσεις ή οι δευτερογενείς δασμοί να αυξάνονται».

Οι ΗΠΑ, μαζί με ευρωπαϊκά κράτη, την Ιαπωνία και άλλες χώρες, έχουν επιβάλει σωρεία κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την αρχή της εισβολής της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας τον Ιούλιο, που περιλάμβανε μέτρα για τη ρωσική ενέργεια.

Ωστόσο, ο Μπέσεντ φάνηκε να αναφέρεται στη χρήση από τον Τραμπ των λεγόμενων δευτερογενών δασμών σε αγορές ρωσικής ενέργειας. Ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμό 25% σε προϊόντα από την Ινδία — που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ αργότερα αυτόν τον μήνα — λόγω των αγορών ρωσικής ενέργειας από τη χώρα, επιπλέον του βασικού δασμού 25%.

Σε πρόσφατη συνάντηση της G-7 στον Καναδά, ο Μπέσεντ είπε ότι «κοίταξα όλους τους ηγέτες γύρω από το τραπέζι και είπα: είναι όλοι εδώ διατεθειμένοι να επιβάλουν δευτερογενή δασμό 200% στην Κίνα; Και ξέρετε τι; Όλοι ήθελαν να δουν τι παπούτσια φορούσαν».

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι ο Τραμπ «θα ξεκαθαρίσει στον Πρόεδρο Πούτιν ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι».