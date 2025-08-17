Ισραηλινή επίθεση σε μονάδα παραγωγής ρεύματος της Υεμένης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή, την οποία χρησιμοποιούν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι, νότια της πρωτεύουσας Σαναά της Υεμένης, νωρίς σήμερα το πρωί, ενώ ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ενημέρωσης ανέφεραν ότι επλήγη ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Χαζίζ.

Ο ισραηλινός στρατός σημείωσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι τα πλήγματα αυτά έγιναν σε απάντηση στις επανειλημμένες επιθέσεις που εξαπολύουν οι αντάρτες Χούθι κατά του Ισραήλ, περιλαμβανομένης της εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) προς την επικράτειά του.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα ότι την επίθεση στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Χαζίζ εξαπέλυσε το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό.

Το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι Al Masirah TV είχε μεταδώσει επίσης νωρίτερα ότι μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νότια της Σαναά επλήγη από "επίθεση", η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας ορισμένες γεννήτριές της, χωρίς να διευκρινίσει ποιος ευθύνεται για αυτήν.

Τα συνεργεία που επιχειρούσαν για να σβήσουν φωτιά που προκλήθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδας κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο, πρόσθεσε το Al Masirah, επικαλούμενο αξιωματούχο.

Σύμφωνα με κατοίκους, τουλάχιστον δύο εκρήξεις είχαν ακουστεί νωρίτερα σήμερα στην Σαναά.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους στην Υεμένη δηλώνοντας ότι τα πλήγματα αυτά γίνονται σε απάντηση στις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι εναντίον του. Οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις τους γίνονται σε υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν επίσης στο παρελθόν εξαπολύσει επιθέσεις κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης. Τον Μάιο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ξαφνική συμφωνία με τους αντάρτες Χούθι, βάσει της οποίας συμφωνήθηκε να σταματήσουν την εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον τους με αντάλλαγμα αυτοί να σταματήσουν τις επιθέσεις τους σε πλοία. Ωστόσο οι αντάρτες Χούθι δηλώνουν ότι δεν προβλέπεται στην συμφωνία να μην στοχοθετούν το Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ