Μακρόν: Αν δείξουμε αδυναμία, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε: «Όχι».

Καθώς ο Γάλλος πρόεδρος συνεχίζει να ενημερώνει τους δημοσιογράφους για την τηλεφωνική συνομιλία του με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι, επαναλαμβάνει ότι η Ουκρανία χρειάζεται έναν ισχυρό στρατό.

Σχετικά με τη συνάντηση του αύριο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μακρόν λέει ότι η ομάδα θα αμφισβητήσει τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

«Αν δεν είμαστε ισχυροί σήμερα, θα το πληρώσουμε ακριβά αύριο», λέει.

Ο Γάλλος πρόεδρος λέει ότι θέλουν να υπενθυμίσουν στον Τραμπ «τι ενώνει τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την ΕΕ», αναφέροντας την κοινή τους επιθυμία για ειρήνη και για την τήρηση του «διεθνούς δικαίου και της εδαφικής κυριαρχίας» από τη Ρωσία.

Λέει ότι η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» επανέλαβε ότι «δεν μπορούμε να έχουμε εδαφικές συζητήσεις χωρίς τους εκλεγμένους εκπροσώπους της Ουκρανίας».

Ο Μακρόν συνεχίζει, προειδοποιώντας ότι η επίδειξη αδυναμίας τώρα ενέχει τον κίνδυνο «να τεθούν οι βάσεις για μελλοντικές συγκρούσεις» – επισημαίνοντας, όπως λέει, την προηγούμενη απροθυμία της Ρωσίας να σεβαστεί τις ειρηνευτικές συμφωνίες.

Προσθέτει ότι τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε μια «νέα διπλωματική φάση» για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος λέει ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι στενά συνδεδεμένη με την τρέχουσα σύγκρουση και ότι οι ηγέτες της πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εκπροσωπήσουν καλύτερα τους πολίτες τους.

Πηγή: Reuters, BBC, ertnews.gr