Πυρά από Mercedes κατά της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz, Όλα Καλένιους, επέκρινε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τα οχήματα που εκπέμπουν CO₂ από το 2035, ενώνοντας τις δυνάμεις του με άλλους ηγέτες αυτοκινητοβιομηχανιών και φορέων που αμφισβητούν τον στόχο της ΕΕ, καθώς συζητείται η αναθεώρησή του φέτος, αναφέρει το Reuters.

Ο Όλα Καλένιους είναι ένθερμος υποστηρικτής των plug-in υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων που εξελίσσει και κατασκευάζει η Daimler. Έχει προωθήσει την πρωτοβουλία για νέα ηλεκτρικά μοντέλα, την μάρκα προϊόντων και τεχνολογίας EQ, μαζί με μια επένδυση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη νέα σειρά οχημάτων με μπαταρία της Mercedes-Benz.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, έχει προτείνει και υποστηρίξει μια σειρά δέκα νέων και αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Mercedes-Benz που κυκλοφορήσαν έως το 2022. Το πρώτο αυτοκίνητο ήταν το Mercedes-Benz EQC SUV, το οποίο κυκλοφόρησε το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τώρα όμως που η ηλεκτροκίνηση αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάπτυξή της στην ΕΕ και εντείνεται η πίεση από τις κινέζικες μάρκες αυτοκινήτων, ο Όλα Καλένιους, σε συνέντευξη Τύπου, ζήτησε να αναθεωρηθεί η απόφαση της ΕΕ που προβλέπει ότι από το 2035 δεν θα επιτρέπεται η πώληση νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης που εκπέμπουν CO₂.

Η απαγόρευση, την οποία οι υποστηρικτές θεωρούν ότι είναι κρίσιμη για τις πράσινες φιλοδοξίες της Ευρώπης, πρόκειται να επανεξεταστεί το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με τους επικριτές να λένε ότι θα θέσει σε μειονεκτική θέση τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ασθενή ζήτηση, τον κινεζικό ανταγωνισμό και τις απογοητευτικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

«Χρειαζόμαστε μια αναθεώρηση της πραγματικότητας. Διαφορετικά, οδεύουμε με μεγάλη ταχύτητα εναντίον ενός τοίχου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes, Όλα Καλένιους, στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σχετικά με τον στόχο του 2035, προσθέτοντας ότι η αγορά αυτοκινήτων της Ευρώπης θα μπορούσε να «καταρρεύσει» εάν προχωρήσει αυτή η αποφαση της ΕΕ.

Ο Όλα Καλένιους υποστήριξε ότι οι καταναλωτές απλώς θα έσπευδαν να αγοράσουν αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρες ή πετρελαιοκινητήρες πριν από την απαγόρευση.