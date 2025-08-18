Μερίδιο 10% στην Intel θέλει να αποκτήσει η κυβέρνηση Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συζητήσεις προκειμένου να αποκτήσει μερίδιο περίπου 10% στην Intel, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και άλλα άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ ώστε να γίνουν ο μεγαλύτερος μέτοχος της κατασκευάστριας τσιπ που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, μεταδίδει το Bloomberg.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει πιθανή επένδυση στην Intel, η οποία θα περιλαμβάνει τη μετατροπή ορισμένων ή όλων των επιχορηγήσεων της εταιρείας από τον αμερικανικό νόμο Chips and Science Act σε μετοχικό κεφάλαιο, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Η Intel έχει προγραμματιστεί να λάβει συνολικά 10,9 δισ. δολάρια σε επιχορηγήσεις για εμπορική και στρατιωτική παραγωγή.

Αυτό το ποσό είναι αρκετό για να πληρώσει τη στοχευμένη συμμετοχή. Με την τρέχουσα αγοραία αξία της Intel, ένα μερίδιο 10% στην εταιρεία κατασκευής τσιπ θα άξιζε περίπου 10,5 δισ. δολάρια. Το ακριβές μέγεθος του μεριδίου, καθώς και το αν ο Λευκός Οίκος θα επιλέξει να προχωρήσει με το σχέδιο, παραμένουν υπό διαπραγμάτευση, ανέφεραν οι πηγές.

Οι μετοχές της Intel υποχώρησαν έως και 5,5% μετά την αναφορά του Bloomberg. Είχαν αυξηθεί κατά 23% την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας την καλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Φεβρουάριο.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες των συζητήσεων, λέγοντας μόνο ότι καμία συμφωνία δεν θεωρείται επίσημη μέχρι να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η Intel δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επισήμανε και την πιθανότητα η κυβέρνηση να μετατρέψει άλλες συμμετοχές σε μετοχικά μερίδια, στο πλαίσιο του ίδιου νόμου για τα μικροτσίπ. Δεν είναι σαφές εάν αυτή η ιδέα έχει κερδίσει έδαφος εντός της κυβέρνησης ή εάν οι αξιωματούχοι έχουν θέσει το ενδεχόμενο σε επαφή με εταιρείες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Τον περασμένο μήνα, σε μια πρωτοφανή κίνηση, το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι θα αποκτήσει μερίδιο μετοχών αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων στην ελάχιστα γνωστή αμερικανική εταιρεία παραγωγής σπάνιων γαιών MP Materials Corp. — συμφωνία που θα καθιστούσε το Πεντάγωνο τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.

Η είδηση για πιθανή κρατική επένδυση στην Intel πυροδότησε άνοδο των μετοχών της εταιρείας, αφότου το Bloomberg News ανέφερε για πρώτη φορά τις συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και εκπροσώπων της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα.

Όπως προβλέπει ο νόμος Chips Act, η επιχορήγηση της Intel είχε αρχικά σχεδιαστεί για να εκταμιεύεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς η εταιρεία επιτυγχάνει τα ορόσημα του διαπραγματευμένου έργου. Η Intel είχε λάβει 2,2 δισ. δολάρια σε εκταμιεύσεις επιχορηγήσεων μέχρι τον Ιανουάριο.