Ακύρωσαν τις βίζες 6.000 φοιτητών οι ΗΠΑ

Με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε αυξημένους ελέγχους προσώπων που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 08:18

Οι αρχές των ΗΠΑ ακύρωσαν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών αφότου έγιναν πολύ πιο αυστηροί οι κανόνες με αποφάσεις της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που εννοεί να πατάξει την παράνομη μετανάστευση κι αυτόν που χαρακτηρίζει αντισημιτισμό, δήλωσε χθες Δευτέρα αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο κυριότερος λόγος ήταν η «υπέρβαση της διάρκειας της εγκεκριμένης παραμονής τους» και «παραβιάσεις του νόμου», ανέφερε το στέλεχος αυτό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τονίζοντας πως στη «μεγάλη πλειονότητά τους» οι φοιτητές από τους οποίους αφαιρέθηκαν οι θεωρήσεις διαβατηρίων κατηγορήθηκαν για «επιθέσεις», «οδήγηση σε κατάσταση μέθης», «κλοπές» και «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Κάπου «4.000 από αυτές τις 6.000 βίζες ακυρώθηκαν επειδή οι επισκέπτες (οι φοιτητές κάτοχοί τους) παραβίασαν τον νόμο», επέμεινε.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ακύρωσε επίσης τις βίζες πολλών φοιτητών που οργάνωσαν ή συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Τον περασμένο Μάρτιο, ανακοίνωνε πως ακυρώνει καθημερινά θεωρήσεις διαβατηρίων, τονίζοντας όσον αφορά ξένους φοιτητές που διαδηλώνουν για το ζήτημα πως «κάθε φορά που βρίσκω κάποιον από αυτούς τους παλαβούς, θα του αφαιρώ τη βίζα».

Με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε αυξημένους ελέγχους προσώπων που εισέρχονται στις ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν στάση «εχθρική έναντι των πολιτών τους, του πολιτισμού τους, της κυβέρνησής τους, των θεσμών τους ή των ιδρυτικών αρχών τους».

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ ενεπλάκη σε σειρά μαχών με πανεπιστήμια, ακυρώνοντας χιλιάδες βίζες και στρεφόμενη εναντίον πολύ γνωστών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υποπτεύεται ότι εναντιώθηκαν σε αυτά που θεωρεί συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

