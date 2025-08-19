#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στον συντονισμό των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

«Ο πρόεδρος έχει σαφώς δηλώσει πως Αμερικανοί στρατιώτες δεν θα βρεθούν στο μέτωπο στην Ουκρανία, όμως μπορούμε σίγουρα να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ενδεχομένως να παράσχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου.

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 22:18

Ο Λευκός Οίκος είπε σήμερα πως οι ΗΠΑ μπορούν να συνδράμουν στον συντονισμό των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία και ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει οδηγίες στην ομάδα του εθνικής ασφαλείας να εργαστεί με την Ευρώπη.

«Ο πρόεδρος έχει σαφώς δηλώσει πως Αμερικανοί στρατιώτες δεν θα βρεθούν στο μέτωπο στην Ουκρανία, όμως μπορούμε σίγουρα να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ενδεχομένως να παράσχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

