Παραγγελία μαμούθ 500 Boeing ετοιμάζει η Κίνα

Η Boeing οδεύει προς την οριστικοποίηση συμφωνίας με την Κίνα για την πώληση έως και 500 αεροσκαφών, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, σε μια συναλλαγή που θα τερματίσει την ξηρασία στις πωλήσεις που χρονολογείται από την τελευταία επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα το 2017.

Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ακόμη τους όρους της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των τύπων και του όγκου των μοντέλων και των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης.

Η πώληση μαμούθ στην Κίνα, η οποία προετοιμαζόταν χρόνια, εξαρτάται από την εκτόνωση των εμπορικών αντιπαλοτήτων μεταξύ των δύο κρατών, που ανάγονται στην πρώτη θητεία Τραμπ.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες σχετικά με το πόσα αεροσκάφη Boeing θα χρειαστούν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η συναλλαγή έχει παρόμοιο εύρος με την παραγγελία έως και 500 αεροσκαφών που έχουν σχεδιάσει οι Κινέζοι προς την Airbus.

Οι μετοχές της Boeing σημείωσαν άνοδο έως και 3,7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ σήμερα Πέμπτη. Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 27% φέτος, εν μέσω ανάκαμψης υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Κέλι Όρτμπεργκ.

Πρόκειται για το κεντρικό στοιχείο μιας εμπορικής συμφωνίας που θα ωφελήσει τόσο τον Τραμπ όσο και τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, στην κορύφωση μακροχρόνιων και μερικές φορές αμφιλεγόμενων διαπραγματεύσεων. Το 2023 ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Σι έφυγαν από τη σύνοδο κορυφής του Σαν Φρανσίσκο χωρίς να ολοκληρώσουν την υπό συζήτηση πώληση αεροσκαφών.

Οι παραγγελίες αεροσκαφών για την Boeing έχουν καταλάβει μεγάλη θέση στην αμερικανική διπλωματία από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ώστε να περιοριστούν οι εμπορικές ανισορροπίες με τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν συμμετάσχει σε αρκετούς γύρους συνομιλιών μετά την αποκλιμάκωση των δασμών που έφτασαν έως και το 145%, αλλά δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε τελική εμπορική συμφωνία. Σι και Τραμπ ενδέχεται να συναντηθούν στα τέλη Οκτωβρίου, ενόψει της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική αγορά στον κόσμο αναμένεται να υπερδιπλασιάσει τον εμπορικό στόλο της σε 9.755 αεροπλάνα τα επόμενα 20 χρόνια, σύμφωνα με την εκτίμηση της Boeing, πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσε να κατασκευάσει η εγχώρια εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Comac.

Η υπηρεσία οικονομικού σχεδιασμού της χώρας, η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, ζήτησε από κινεζικές αεροπορικές εταιρείες να την ενημερώσουν πόσα αεροσκάφη θέλουν. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη σειρά 737 Max.

Η τελευταία συμφωνία της Boeing με την Κίνα αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 2017 κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα. Αφορούσε παραγγελίες και δεσμεύσεις για 300 αεροσκάφη, αξίας 37 δισ. δολαρίων εκείνη την εποχή.

Την επόμενη χρονιά, οι παραδόσεις της Boeing στην Κίνα κορυφώθηκαν, όταν το ένα τέταρτο των αεροσκαφών της κατέληξαν στην ηπειρωτική Κίνα. Η Airbus κυριαρχεί, ωστόσο, στις πωλήσεις και τις παραδόσεις στην Κίνα από το 2019, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές της χώρας ήταν οι πρώτες που καθήλωσαν τα 737 Max μετά από δύο θανατηφόρα ατυχήματα.

Η Boeing έχει λάβει μόνο 30 παραγγελίες από κινεζικές αεροπορικές εταιρείες και leasing από τις αρχές του 2019.