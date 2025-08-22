Κήρυξε επίσημα «λιμό» στη Γάζα ο ΟΗΕ

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ υπενθύμισε σήμερα ότι «η λιμοκτονία ανθρώπων για στρατιωτικούς σκοπούς αποτελεί έγκλημα πολέμου», λίγα λεπτά αφού ο ΟΗΕ κήρυξε επισήμως λιμό στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την κατάσταση να συνεχιστεί ατιμώρητα», υπογράμμισε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Υπάρχει ανάγκη για άμεση εκεχειρία, για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και πλήρη και χωρίς εμπόδια πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας» στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε ο Γκουτέρες.

Ο Τουρκ εκτίμησε ότι «ο λιμός που κηρύχθηκε σήμερα από την Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) στην πόλη της Γάζας είναι το άμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών που έχει λάβει η ισραηλινή κυβέρνηση» σε ανακοίνωσή του προς τους δημοσιογράφους.

«Είναι έγκλημα πολέμου να χρησιμοποιείται η λιμοκτονία ως μέθοδος πολέμου και οι θάνατοι που προκύπτουν από αυτή ενδέχεται επίσης να ισοδυναμούν με το έγκλημα πολέμου της εκ προθέσεως δολοφονίας», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις Τομ Φλέτσερ εκτίμησε ότι ο λιμός στη Γάζα «θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, αν μας το είχαν επιτρέψει».

«Παρά ταύτα τρόφιμα συγκεντρώνονται στα σύνορα εξαιτίας της συστηματικής παρεμπόδισης του Ισραήλ», σημείωσε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε ότι «αυτός ο λιμός θα μας στοιχειώνει και πρέπει να μας στοιχειώνει όλους».

«Ας παρέχουμε τρόφιμα και άλλες προμήθειες ανεμπόδιστα και στην απαιτούμενη μαζική κλίμακα. Ας τερματίσουμε την τιμωρία», πρόσθεσε ο Φλέτσερ ένα σχόλιο που απηύθυνε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.