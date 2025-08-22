Το Ιράν ανακοίνωσε νέες διαπραγματεύσεις με ευρωπαϊκές χώρες για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Το Ιράν θα έχει την ερχόμενη Τρίτη, 26 Αυγούστου, νέες συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά του με τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

"Συμφωνήθηκε οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχιστούν την προσεχή Τρίτη σε επίπεδο αναπληρωτών υπουργών Εξωτερικών", ανέφερε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών και ομόλογοι του από ευρωπαϊκές χώρες καθώς και η Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι "ο χρόνος πιέζει" για την επίτευξη μιας λύσης και την αποφυγή επαναφοράς κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Επίσης, επιβεβαίωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και ευρωπαϊκές δυνάμεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

"Είχαμε μόλις μια σημαντική τηλεφωνική συνδιάλεξη στην οποία συμμετείχαν οι συνάδελφοί μου (ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών) Ντέιβιντ Λάμι, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών (Γιόχαν Βάντεφουλ) και η Κάγια Κάλας με τον Ιρανό ομόλογό μας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν τις οποίες ετοιμαζόμαστε να επαναφέρουμε", έγραψε ο Μπαρό στην πλατφόρμα Χ.

Η Ευρώπη παραμένει δεσμευμένη στη διπλωματία, όμως ο χρόνος τελειώνει για τις συνομιλίες που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών μετά τις συνομιλίες με τον Βρετανό και τον Γάλλο ομόλογό του καθώς και με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

"Ο χρόνος λιγοστεύει και το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί ουσιαστικά προκειμένου να αποφύγει την ενεργοποίηση του (μηχανισμού επαναφοράς των κυρώσεων) snapback. Ήμασταν σαφείς ότι δεν θα αφήσουμε τον μηχανισμό επαναφοράς των κυρώσεων να λήξει εκτός αν υπάρξει επαληθεύσιμη και βιώσιμη συμφωνία", έγραψε ο Γιόχαν Βάντεφουλ στο X.

