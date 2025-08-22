Ντράγκι: Διαλύθηκε η ψευδαίσθηση ότι η ΕΕ είναι μεγάλη δύναμη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει καλύτερη δουλειά για να αμυνθεί σ' έναν νέο κόσμο που κυριαρχείται από τον πόλεμο και την ανελέητη γεωπολιτική, προειδοποίησε ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι.

«Για χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση πίστευε ότι το οικονομικό της μέγεθος, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, έφερνε μαζί της γεωπολιτική δύναμη και επιρροή στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Η φετινή χρονιά θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά κατά την οποία αυτή η ψευδαίσθηση διαλύθηκε», δήλωσε ο Ντράγκι στην ετήσια Συνάντηση του Ρίμινι, βασικό γεγονός στην ιταλική πολιτική.

Ο Ντράγκι, ο οποίος πέρυσι συνέταξε την περίφημη έκθεσή του με προτάσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης της Ενωσης, υπογράμμισε ότι η ΕΕ πρέπει να προσαρμοστεί αν θέλει να επιβιώσει.

Η κρίσιμη πρόκληση προέρχεται από ένα «πολύ βάναυσο κάλεσμα αφύπνισης από τον Τραμπ».

«Έπρεπε να αποδεχτούμε τους δασμούς που επιβλήθηκαν από τον μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο και μακροχρόνιο σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε για την αλλαγή πολιτικής υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Ο ίδιος σύμμαχος μας πίεσε να αυξήσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες, απόφαση που ίσως έπρεπε να λάβουμε ούτως ή άλλως — αλλά με τρόπους που πιθανώς δεν αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα της Ευρώπης».

Παρά την οικονομική της ισχύ, η ΕΕ παίζει μόνο «περιθωριακό» ρόλο στις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ στην Ουκρανία, μένει «παρατηρητής» της σφαγής στη Γάζα και «η Κίνα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί την Ευρώπη ισότιμο εταίρο».

«Η Ευρώπη δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένη σ' έναν κόσμο όπου η γεωοικονομία, η ασφάλεια και η σταθερότητα των πηγών εφοδιασμού, αντί της αποτελεσματικότητας, υπαγορεύουν τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις», προειδοποίησε ο Ντράγκι, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας. «Ο πολιτικός μας οργανισμός πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εποχής, εφόσον αυτές είναι υπαρξιακές».

Επιστρέφοντας στη γνωστή του έκκληση για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ο Ντράγκι σημείωσε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά πως, εάν τα εσωτερικά εμπόδια της ΕΕ μειωθούν στο επίπεδο που ισχύει αντίστοιχα στις ΗΠΑ, η παραγωγικότητα της εργασίας θα μπορούσε να είναι περίπου 7% υψηλότερη μετά από επτά χρόνια.

Τα εσωτερικά εμπορικά εμπόδια καθιστούν επίσης λιγότερο αποτελεσματική την αμυντική ανάπτυξη της Ευρώπης. Αν και οι χώρες της ΕΕ σκοπεύουν να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους επενδύσεις κατά 2 τρισ. ευρώ έως το 2031, «έχουμε εσωτερικά εμπόδια που επιβάλλουν δασμούς 64% στον εξοπλισμό και 95% στα μέταλλα», δήλωσε ο Ντράγκι.

«Αυτό οδηγεί σε βραδύτερες προσφορές, υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερες προμήθειες από προμηθευτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

Ο Ντράγκι δήλωσε ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκδώσει κοινό χρέος για να ενισχύσει τις δαπάνες για την άμυνα, την έρευνα και ανάπτυξη, τις κοινές υποδομές και τις επαναστατικές τεχνολογίες. Κάτι τέτοιο, όμως, έχει συναντήσει αντίσταση από τις λεγόμενες φειδωλές χώρες.

«Μόνο μορφές κοινού χρέους μπορούν να υποστηρίξουν ευρωπαϊκά εκτεταμένα έργα που οι κατακερματισμένες και ανεπαρκείς εθνικές προσπάθειες δεν θα μπορούσαν ποτέ να υλοποιήσουν», είπε.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τις βιομηχανικές και εμπορικές πολιτικές, να άρουν εμπόδια, ενώ «πρέπει να συμφωνήσουν πώς θα χρηματοδοτήσουν τις σημαντικές επενδύσεις που είναι απαραίτητες στο μέλλον, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 1 ή 2 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως», είπε.

Η ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη και οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις για να διασφαλιστεί μια καλύτερα λειτουργούσα ΕΕ είναι το τίμημα της ένταξης, ώστε να διασφαλιστεί ότι το μπλοκ ασκεί γεωπολιτική ισχύ.

«Για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις, η ΕΕ πρέπει να αλλάξει πορεία και να μετατοπιστεί από τον πρόσθετο ή υποστηρικτικό ρόλο της σε βασικό παράγοντα», δήλωσε ο Ντράγκι.