ΗΠΑ: Πολλοί νεκροί και τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Νέα Υόρκη

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 22:33

Τελ. Ενημ.: 22 Αυγούστου 2025 - 22:58

Τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 τουρίστες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανατράπηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης και υπάρχουν «πολλοί νεκροί και τραυματίες», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες είναι Ινδοί, Φιλιππινέζοι ή Κινέζοι.

Το λεωφορείο επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα και η αστυνομία πιστεύει ότι κατευθυνόταν προς την Πόλη της Νέας Υόρκης, είπε ο εκπρόσωπος της πολιτειακής αστυνομίας, Τζέιμς Ο’Κάλαχαν, μιλώντας σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Μεταξύ των νεκρών είναι και τουλάχιστον ένα παιδί, πρόσθεσε.

Για άγνωστους λόγους, πριν από την έξοδο του Πέμπροουκ, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο «και το όχημα κατέληξε στο χαντάκι», πρόσθεσε. Κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα και ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών. Οι αρχές έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις, προκαλώντας τεράστιο μποτιλιάρισμα, ενώ ξεκινά ένα από τα τελευταία Σαββατοκύριακα των θερινών διακοπών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

