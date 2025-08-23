#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισπανία: Το τέλος των πυρκαγιών είναι κοντά

Με το τέλος του καύσωνα, μια αύξηση της υγρασίας και λιγότερο ισχυρούς ανέμους, οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές προκειμένου να κατασβεστούν οι πυρκαγιές, παρατήρησε η Βιρχίνια Μπαρκόνες.

Δημοσιεύθηκε: 23 Αυγούστου 2025 - 15:23

Το τέλος των πυρκαγιών που μαίνονται στην Ισπανία εδώ και δύο εβδομάδες, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και καταστρέφοντας εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα πλησιάζει, δήλωσε σήμερα (23/8) η γενική διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας στη δημόσιο τηλεόραση TVE.

«Δεν μένει πλέον μεγάλο κομμάτι και το τέλος πλησιάζει», εκτίμησε η Βιρχίνια Μπαρκόνες. Πρόκειται για πολύ ύπουλες πυρκαγιές και πρέπει να καταβληθεί μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου να τεθεί τέλος σε αυτή τη φοβερή κατάσταση, πρόσθεσε.

«Η γενική αίσθηση είναι αυτή μίας βελτίωσης, μιας ευνοϊκής εξέλιξης, ότι τα χειρότερα έχουν περάσει», επέμεινε.

Ωστόσο παραμένουν, όπως είπε, «18 ενεργές δασικές πυρκαγιές, 17 από τις οποίες είναι σε επιχειρησιακή κατάσταση 2», δηλαδή αποτελούν κίνδυνο για ανθρώπους και κατοικίες. Εκείνη της Ιγουένια, στη βορειοδυτική περιφέρεια Καστίλλη και Λεόν είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, πρόσθεσε.

Εκατοντάδες άνθρωποι και πολλά χωριά εκκενώνονται λόγω απειλών πυρκαγιάς, όμως πολλοί κάτοικοι μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών.

Αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές έχουν πλήξει ιδίως το δυτικό τμήμα της χώρας, τις περιφέρειες της Γαλικίας, της Καστίλλης και Λεόν και της Εστρεμαδούρα. Ξεκίνησαν εν μέσω καύσωνα που διήρκεσε 16 ημέρες, με θερμοκρασίες που ανήλθαν στους 40 βαθμούς σε όλη τη χώρα, φθάνοντας τους 45 βαθμούς σε πολλές περιοχές του νότου.

Με το τέλος του καύσωνα, μια αύξηση της υγρασίας και λιγότερο ισχυρούς ανέμους, οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές προκειμένου να κατασβεστούν οι πυρκαγιές, παρατήρησε η Μπαρκόνες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

