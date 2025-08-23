ΕΕ: «Πόλεμος» δηλώσεων για τη δύναμη ειρήνης

Κάποιοι είπαν ότι για ακόμα μια φορά οι Ευρωπαίοι «έζεψαν το κάρο μπροστά από το άλογο». Ενώ και οι ίδιοι δεν δείχνουν να πολυπιστεύουν στην προοπτική σύντομης ειρήνευσης στην Ουκρανία, λόγω απροθυμίας του Πούτιν, έχουν ωστόσο ριχτεί στα βαθιά της συζήτησης περί εγγυήσεων ασφαλείας και αποστολής ειρηνευτικής δύναμης στη χτυπημένη χώρα. Αυτό θα συμβεί λοιπόν αφού σιγήσουν τα όπλα, αλλά δεν έχει εμποδίσει να ξεκινήσουν ήδη οι φραστικές αψιμαχίες. Τόσο στο εσωτερικό των χωρών που έχουν εκδηλώσει πρόθεση να στηρίξουν το εγχείρημα όσο και μεταξύ των «προθύμων» και μη στο πλαίσιο της ΕΕ.

Τελευταίο δείγμα και σίγουρα πιο ακραίο η κόντρα μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας με κεντρικό «ήρωα» τον αντιπρόεδρο της ιταλικής κυβέρνησης, και υπουργό Υποδομών Ματέο Σαλβίνι της Λέγκας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Μιλάνο, απευθύνθηκε προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με τη φράση «φόρεσε το κράνος σου, το γιλέκο σου, το τουφέκι σου και πήγαινε στην Ουκρανία».

Ο Ιταλός για ακόμα μια φορά επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες ειρήνευσης και σχολίασε υποτιμητικά τα περί «ευρωπαϊκών στρατών, ευρωπαϊκών επανεξοπλισμών, ευρωπαϊκών κοινών χρεών για την αγορά πυραύλων».

Διπλωματικό επεισόδιο

Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί διπλωματικό επεισόδιο, με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών να καλεί την Ιταλίδα πρέσβειρα στο Παρίσι για εξηγήσεις. Ο Σαλβίνι έχει και στο παρελθόν ειρωνευτεί ή και επικρίνει με βαρείς χαρακτηρισμούς τη δεδηλωμένη επιθυμία του Γάλλου να στείλει στρατό στην Ουκρανία.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μπορεί να μη χρησιμοποιεί τέτοιους τόνους, μπορεί να ταξίδεψε μαζί με τον Μακρόν και τους άλλους Ευρωπαίους την περασμένη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, αλλά κι αυτή είναι κατηγορηματικά αντίθετη με την αποστολή στρατιωτών σε ουκρανικό έδαφος. Έχει μάλιστα δημόσια αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε αν ένας ρωσικός πύραυλος χτυπούσε Ιταλούς στρατιώτες κι αν αυτό θα συνεπαγόταν άμεση πολεμική εμπλοκή με τη Μόσχα. Η Ιταλία μαζί με την Ισπανία «ηγούνται» του γκρουπ των χωρών που δεν βλέπουν με καλό μάτι την όλη ιδέα που έχει χωρίσει την Ευρώπη στα δύο.

Ξεκάθαρο «όχι« από τους Πολωνούς

Βεβαίως δεν είναι μόνο οι Νότιοι που έχουν τέτοιες επιφυλάξεις. Μόλις χθες έρευνα από την Πολωνία έδειξε ότι ποσοστό 61,1% των πολιτών είναι κατά της αποστολής στρατευμάτων στη γειτονική τους χώρα. Μόλις 17,3% συμφωνεί με μια τέτοια επιλογή. Τη στρατιωτική συμμετοχή της Πολωνίας έχουν αποκλείσει τόσο ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός Τουσκ όσο και ο εθνολαϊκιστής πρόεδρος Ναβρότσκι, που κατά τ' άλλα διαφωνούν σε πολλά. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Πολωνία, σε αντίθεση με την Φινλανδία, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση στην Ουάσιγκτον από κανέναν τους, αν και θα το ήθελαν κι οι δυο.

Ουσιαστικά η πλειοψηφία των 27 δεν έχει καμιά ιδιαίτερη επιθυμία να εμπλακεί στρατιωτικά στην Ουκρανία, ακόμα κι όταν θα έχουν σιγήσει τα όπλα. Εξαίρεση αποτελούν οι χώρες της Βαλτικής, που όμως αφενός είναι μικρές σε μέγεθος και συνεπώς και αριθμό στρατιωτών και αφετέρου αισθάνονται κι οι ίδιες απειλούμενες από τη Ρωσία για να στείλουν μεγάλες δυνάμεις τους εκτός συνόρων.

Οι Εσθονοί, για παράδειγμα, μίλησαν για αποστολή περίπου 1.000 ατόμων, όταν οι υπολογισμοί για το σύνολο μιας τέτοιας δύναμης μιλούν για 150.000 προσωπικό.

Όλα δείχνουν ότι το κύριο βάρος μιας τέτοιας επιχείρησης θα σήκωναν λοιπόν οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, ενώ οι Γερμανοί δείχνουν μεν διαθέσιμοι, αλλά θα πρέπει να καλύψουν πρώτα τις ελλείψεις του δικού τους στρατεύματος σε ανθρώπινο δυναμικό. Πάντως και στη Γερμανία η σχετική συζήτηση διχάζει και συχνά είναι και εξαιρετικά φορτισμένη.

Ρόλο στην τελική απόφαση θα παίξει φυσικά, αν συγκροτηθεί μια τέτοια δύναμη, και η «σημαία» κάτω από την οποία θα γίνει η αποστολή, αλλά και η εντολή της. Προς το παρόν οι καβγάδες αφορούν ένα εικονικό σενάριο.

