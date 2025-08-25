Πλέκει το εγκώμιο του Κιμ Γιονγκ Ουν και τα βάζει με τη Σεούλ ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν «κάποια στιγμή», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο προτού υποδεχθεί τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο, για μια συνάντηση που θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στη στρατηγική που θα ακολουθηθεί απέναντι στη Βόρεια Κορέα.

Ο Τραμπ καταφέρθηκε αιφνιδιαστικά κατά της Νότιας Κορέας, μιας χώρας που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στο έλεος μιας «εκκαθάρισης».

«ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ; Θα λέγαμε μια εκκαθάριση ή μια επανάσταση. Δεν μπορούμε να έχουμε συναλλαγές με μια χώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Θα συναντηθώ με τον νέο πρόεδρο σήμερα στον Λευκό Οίκο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, χωρίς να διευκρινίζει σε τι ακριβώς αναφέρεται.

Ο Νοτιοκορεάτης ηγέτης αναμένεται να γίνει δεκτός σήμερα από τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο θα έχουν κατόπιν συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο οικοδεσπότης του έχει ήδη επικρίνει δημοσίως τους προέδρους της Ουκρανίας και της Νότιας Αφρικής.

Απομένει να δούμε εάν η συνάντηση αυτή θα καταλήξει επίσης σε μια παγίδα για τον πρόεδρο Λι, που είναι αριστερός και ανήλθε στην εξουσία τον Ιούνιο έπειτα από μεγάλη πολιτική αναταραχή.

Διαδέχθηκε τον συντηρητικό Γιουν Σουκ Γεόλ, ο οποίος καθαιρέθηκε τον Απρίλιο αφού επιχείρησε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.

Είναι πιθανό το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται σ' αυτή την πολιτική κρίση και στις δικαστικές διαδικασίες που ακολούθησαν.

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, που επιχείρησε να ανατρέψει την πολιτική τάξη στις 3 Δεκεμβρίου 2024 στέλνοντας ένοπλους στρατιώτες στο κοινοβούλιο, αυτή τη στιγμή τελεί υπό κράτηση, όπως και η σύζυγός του.

Νοτιοκορεάτες εισαγγελείς εξέδωσαν, εξάλλου, χθες ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Χαν Ντουκ-σο, καθώς θεωρείται ύποπτος ότι βοήθησε τον Γιουν Σουκ Γεόλ να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και ότι κατόπιν είπε ψέματα ενώπιον ενός δικαστηρίου.

Ο νέος πρόεδρος της Κορέας πηγαίνει στην Ουάσιγκτον επιδιώκοντας τη σύναψη συμφωνιών στον εμπορικό τομέα και στη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί ενώπιον της Βόρειας Κορέας, ο ηγέτης της οποίας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε το Σάββατο τις δοκιμές αντιαεροπορικών πυραύλων, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν ευρύτερα στη στρατιωτική συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, όπου βρίσκονται 28.500 Αμερικανοί στρατιώτες.

