Ουκρανία: Data και αεράμυνα προσφέρουν οι ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να παράσχουν μέσα για συλλογή πληροφοριών και εποπτεία πεδίου μάχης σε οποιοδήποτε δυτικό πλαίσιο ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, καθώς και να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας για τη χώρα, όπως υποστήριξαν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι στους Financial Τimes.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες την περασμένη εβδομάδα ότι η Αμερική θα συμμετάσχει στον «συντονισμό» των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, κάτι που η Κίεβο έχει ζητήσει για να αποτρέψει μελλοντική επίθεση από τη Ρωσία μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν από τότε ενημερώσει ευρωπαίους ομολόγους τους σε πολλαπλές συζητήσεις ότι η Ουάσινγκτον θα ήταν έτοιμη να συμβάλει με «στρατηγικά μέσα» όπως πληροφορίες, παρακολούθηση και αναγνώριση (ISR), μέσα διοίκησης και ελέγχου και στοιχεία αεράμυνας για να υποστηρίξει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ανάπτυξη στο έδαφος, όπως δήλωσαν τέσσερις αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες στους Financial Times.

Η λεγόμενη «συμμαχία των πρόθυμων», με ηγέτες το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, έχει δεσμευτεί να προστατεύσει την Ουκρανία μετά τον πόλεμο από οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα. Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχτηκαν ιδιωτικά ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ για να διευκολύνουν, να εποπτεύσουν και να προστατεύσουν τα ευρωπαϊκά στρατεύματα.

Η πρόταση των ΗΠΑ, που εκφράστηκε μέσα από μια σειρά συναντήσεων μεταξύ αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας και στρατιωτικών από τις ΗΠΑ και σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες μέρες, εξαρτάται από δεσμεύσεις των ευρωπαϊκών πρωτευουσών να αναπτύξουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία, προειδοποίησαν οι αξιωματούχοι.

Μπορεί ακόμα να ανακληθεί, όπως είπαν. Αποτελεί όμως σημαντική αλλαγή στάσης από τη διοίκηση Τραμπ — η οποία νωρίτερα φέτος είχε αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή των ΗΠΑ στην προστασία της Ουκρανίας.

Οι ΗΠΑ παραμένουν αντίθετες στην ανάπτυξη δικών τους στρατευμάτων στην Ουκρανία, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι. Αλλά μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, είναι σκεπτικοί σχετικά με οποιαδήποτε συμμετοχή στις μεταπολεμικές εγγυήσεις από φόβο ότι θα εμπλακεί η χώρα σε μελλοντική σύγκρουση.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας συνεχίζουν να συνεργάζονται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση που θα σταματήσει τους φόνους και θα τερματίσει τον πόλεμο». Πρόσθεσε: «Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να διαπραγματευόμαστε αυτά τα θέματα δημόσια».

Η Ουάσινγκτον ήδη παρέχει στην Ουκρανία πυραύλους αεράμυνας Patriot, αλλά η στήριξη μετά τον πόλεμο θα περιλάμβανε αμερικανικά αεροσκάφη, logistics και επίγεια ραντάρ που θα υποστήριζαν και θα διευκόλυναν μια ευρωπαϊκά επιβαλλόμενη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για τη χώρα, υποστήριξαν οι αξιωματούχοι.

Οι δυτικές πρωτεύουσες έχουν καταστρώσει ένα πρόχειρο σχέδιο που θα περιλαμβάνει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, πιθανώς περιπολούμενη από ουδέτερα ειρηνευτικά στρατεύματα τρίτης χώρας που θα συμφωνηθεί από Ουκρανία και Ρωσία. Πίσω από αυτήν θα υπάρχει μια πολύ πιο ισχυρή συνοριογραμμή, που θα υπερασπίζεται ο ουκρανικός στρατός εξοπλισμένος και εκπαιδευμένος από στρατεύματα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους.

Μια ευρωπαϊκή δύναμη αποτροπής θα σταθμεύει βαθύτερα στην Ουκρανία ως τρίτη γραμμή άμυνας, με αμερικανικά μέσα να τη στηρίζουν από το πίσω μέτωπο.

Ακόμα και με πιθανή αμερικανική υποστήριξη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες επικρατεί προβληματισμός για την πιθανή ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία.