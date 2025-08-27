#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Τραμπ για την επόμενη μέρα της Γάζας

Θα συζητηθεί το «ολοκληρωμένο σχέδιο» που καταρτίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας. Συνάντηση των ΥΠΕΞ ΗΠΑ και Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 06:49

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει μία «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα, Τετάρτη (27/8) για την επόμενη μέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπως έκανε γνωστό ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ.

Όπως είπε ο Γουίτκοφ σε συνέντευξή του στο Fox News, θα συζητήσει το «ολοκληρωμένο σχέδιο» που καταρτίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας.

«Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στον Λευκό Οίκο (…) υπό τη διεύθυνση του προέδρου», όπου θα συζητηθεί «πολύ πλήρες σχέδιο το οποίο καταρτίζουμε για την επόμενη μέρα» στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου, είπε ο Γουίτκοφ στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.

«Πολλοί άνθρωποι θα δουν πόσο ισχυρό και καλοπροαίρετο είναι, και ότι αντανακλά τα ανθρωπιστικά κίνητρα του προέδρου Τραμπ», είπε ακόμα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όταν ρωτήθηκε «πρέπει το Ισραήλ να κάνει κάτι διαφορετικό για να τερματίσει τον πόλεμο και να φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα», ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Πιστεύουμε ότι θα το λύσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σίγουρα πριν από το τέλος του έτους».

Ο Γουίτκοφ είπε ότι το Ισραήλ είναι ανοιχτό σε συνέχιση των συζητήσεων με τη Χαμάς, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο και η παλαιστινιακή οργάνωση έχει δείξει ότι είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία.

Επίσης όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ στην Ουάσινγκτον σήμερα Τετάρτη.

