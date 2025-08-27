Αμερικανική ανάμειξη στη Γροιλανδία καταγγέλλει η Δανία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ, τον πιο υψηλόβαθμο διπλωμάτη της αμερικανικής πρεσβείας στην Κοπεγχάγη, ύστερα από ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης που ανέφερε «απόπειρες ανάμειξης» στη Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος του σκανδιναβικού κράτους, ανακοίνωσε η δανική διπλωματία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί οι ΗΠΑ να αποκτήσουν το νησί της Αρκτικής, που βρίσκεται σε στρατηγική θέση και είναι πλούσιο σε ορυκτά, για λόγους εθνικής και διεθνούς ασφάλειας, ενώ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας προς τούτο.

«Οποιαδήποτε απόπειρα ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις του βασιλείου δεν θα είναι αποδεκτή», αντέδρασε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, σε ανακοίνωσή του.

«Ζήτησα από το υπουργείο Εξωτερικών να καλέσει τον Αμερικανό επιτετραμμένο για συνάντηση στο υπουργείο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο DR, τουλάχιστον 3 Αμερικανοί που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ διεξάγουν επιχειρήσεις άσκησης επιρροής στη Γροιλανδία.

Μετά την εκλογή του, ο πρόεδρος Τραμπ είχε εξηγήσει ότι έχει «ανάγκη» τη Γροιλανδία, κυρίως για την ασφάλεια των ΗΠΑ, και είχε επαναλάβει πολλές φορές την επιθυμία του.

Η Γροιλανδία είχε απαντήσει ότι δεν είναι προς πώληση και ότι αποφασίζει μόνη της για το μέλλον της.

Στα τέλη Μαρτίου, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις προαναγγέλλοντας επίσκεψη στο αχανές νησί της Αρκτικής χωρίς να έχει προσκληθεί.

Απέναντι στις επικρίσεις που πυροδοτήθηκαν στη Γροιλανδία, τη Δανία και στην Ευρώπη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε περιορίσει το ταξίδι του στην αμερικανική αεροπορική βάση του Πίτουφικ.

«Γνωρίζουμε ότι ξένοι παράγοντες συνεχίζουν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία και τη θέση της στους κόλπους του βασιλείου της Δανίας», σημείωσε επίσης σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών.

«Ως εκ τούτου δεν προκαλεί έκπληξη η διαπίστωση εξωτερικών προσπαθειών επιρροής του μέλλοντος του βασιλείου το προσεχές διάστημα», τόνισε ο Ράσμουσεν.

Ήδη, την άνοιξη, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας είχαν εκφράσει ανησυχίες για «πιθανή» εξωτερική «επιρροή», κυρίως ρωσική, ιδίως κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών στη Γροιλανδία. Καμία ανάμειξη δεν αποκαλύφθηκε τελικά.

Ανεστάλησαν οι διεθνείς πτήσεις από το αεροδρόμιο Νουούκ

Οι αναχωρήσεις διεθνών πτήσεων από το αεροδρόμιο της Νουούκ, πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, ανεστάλησαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας, καθώς το προσωπικό δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο, ανακοίνωσε παράλληλα η υπηρεσία Μεταφορών της Δανίας.

Πτήση που επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη στις 09:00 τοπική ώρα και άλλη μία με προορισμό το Μπίλουντ στη Δανία στις 11:50 ακυρώθηκαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα πτήσεων που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του αεροπορικού παρόχου Greenland Airports.

«Δώσαμε στην Greenland Airports εντολή να συμμορφώνεται με τους κανόνες αεροπορικής ασφάλειας στο αεροδρόμιο της Νουούκ, όπου διαπιστώσαμε ορισμένο αριθμό ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας», έγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντερς Βίντφελντ, αξιωματούχος της αρχής Μεταφορών της Δανίας.

Οι αναχωρήσεις διεθνών πτήσεων «αναβλήθηκαν προσωρινά, μέχρι το προσωπικό να λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και το αεροδρόμιο να είναι πλήρως σε θέση να τηρήσει τις σωστές διαδικασίες και το σχέδιο ασφαλείας», πρόσθεσε, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την αρχή Μεταφορών της Δανίας, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού που έχει επιφορτιστεί με τον έλεγχο επιβατών διεθνών πτήσεων δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες απαιτήσεις, ανέφερε η Greenland Airports.

Οι εσωτερικές πτήσεις με προορισμό και προέλευση αεροδρόμια της Γροιλανδίας πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με την αρχή Μεταφορών.

Εναπόκειται στην Greenland Airports να ενημερώσει την αρχή όταν μπορεί και πάλι να εγγυηθεί την ασφάλεια στο αεροδρόμιο Νουούκ, διευκρίνισε ο Βίντφελντ.

Από τον Νοέμβριο το αεροδρόμιο της Νουούκ φιλοξενεί πτήσεις μακρών αποστάσεων, κάτι που επιτρέπει τη σύνδεση του αρκτικού νησιού με τον υπόλοιπο κόσμο. Απευθείας πτήση συνδέει το Νουούκ με τη Νέα Υόρκη δύο φορές την εβδομάδα.

