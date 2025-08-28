Πληροφορίες για ισραηλινές επιχειρήσεις νότια της Δαμασκού

Συριακό μέσο ενημέρωσης ανέφερε σήμερα πως αερομεταφερόμενα στοιχεία του ισραηλινού στρατού διεξήγαγαν το βράδυ της Τετάρτης επιχείρηση σε έναν τομέα νότια της Δαμασκού τον οποίο είχαν βομβαρδίσει προηγουμένως.

Το Ισραήλ, που διενεργεί συχνά πλήγματα στη Συρία, δεν επιβεβαίωσε την επιχείρηση αυτή, αλλά ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα πως οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν "μέρα και νύχτα" παντού όπου χρειάζεται για την ασφάλεια της χώρας.

Εφόσον η επιδρομή επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη τέτοια επιχείρηση κοντά στην πρωτεύουσα μετά την άνοδο στην εξουσία τον Δεκέμβριο ενός συνασπισμού ισλαμιστών που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η ισραηλινή αεροπορία έπληξε την Τρίτη την τοποθεσία αυτή, κοντά στην Κέσουα, περίπου 30 χλμ. νότια της Δαμασκού, σκοτώνοντας έξι Σύρους στρατιωτικούς, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της de facto συριακής κυβέρνησης.

Χθες Τετάρτη, η τοποθεσία βομβαρδίστηκε και πάλι, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, στη συνέχεια αερομεταφερόμενα στοιχεία του ισραηλινού στρατού "διεξήγαγαν επιχείρηση οι λεπτομέρειες της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστές", μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο κυβερνητική πηγή.

Από τον Δεκέμβριο, το Ισραήλ έχει διεξαγάγει εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία και χερσαίες διεισδύσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η επιχείρηση αυτή είναι η πρώτη ισραηλινή έφοδος αυτού του τύπου μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών του στη συριακή επικράτεια.

Αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας που μίλησε την Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε πως στην εγκατάσταση που έγινε στόχος του Ισραήλ υπάρχουν κτίρια του συριακού στρατού.

Σύροι στρατιώτες βρήκαν την Τρίτη στην περιοχή εξοπλισμό «παρακολούθησης και καταγραφής ήχων» πριν από τις ισραηλινές επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με το SANA που δεν διευκρινίζει ποιος τον είχε εγκαταστήσει.

"Τα αεροπορικά πλήγματα και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εξακολούθησαν να εμποδίζουν την πρόσβαση στην περιοχή μέχρι το βράδυ της Τετάρτης", πριν από επιχείρηση των αερομεταφερόμενων στοιχείων του ισραηλινού στρατού, δήλωσε η ίδια πηγή.

Στη βάση βρισκόταν επίσης οπλισμός που χρησιμοποιούσε το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, που υποστηρίζεται από το Ιράν και πολέμησε στο πλευρό των δυνάμεων του έκπτωτου προέδρου Άσαντ, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε κανένα σχόλιο για τα πλήγματα.

"Οι δυνάμεις μας επιχειρούν σε όλα τα θέατρα του πολέμου, μέρα και νύχτα, για την ασφάλεια του Ισραήλ", έγραψε από την πλευρά του σήμερα στον λογαριασμό του στο X ο Κατς χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ και η Συρία βρίσκονται τεχνικά σε κατάσταση πολέμου εδώ και δεκαετίες, αλλά έχουν ξεκινήσει διάλογο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ αφότου ο Άχμαντ αλ Σάρα κατέλαβε την εξουσία με σκοπό όπως λένε να καταλήξουν σε διευθετήσεις ασφαλείας.

