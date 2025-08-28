#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Υποχώρησαν οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Αποκλιμακώθηκαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, υποχωρώντας στις 229.000 από 234.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 230.000.

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 15:58

O αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας κατέγραψε πτώση την περασμένη εβδομάδα, μεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αναλυτών. 

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 229.000 από 234.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 230.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, αυξήθηκε στις 228.500 από 226.000 μια βδομάδα νωρίτερα. 

Eν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας έπεσε σε 1,954 εκατ. από 1,961 εκατ.

