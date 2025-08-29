Μακρόν: Δεν θα παραιτηθώ, θα εξαντλήσω τη θητεία μου

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως θα συνεχίσει τη θητεία του έως ότου λήξει, το 2027, αποκρούοντας τις εικασίες ότι θα υπάρξει πίεση σε βάρος του να παραιτηθεί εάν η κυβέρνηση χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου.

«Τη θητεία που μου ανέθεσαν οι Γάλλοι πολίτες, και κανείς άλλος, θα την υπηρετήσω έως το τέλος της», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Τουλόν της νότιας Γαλλίας.

Αρνούμενος να προβεί σε «πολιτική μυθοπλασία» σχετικά με το ενδεχόμενο νέας διάλυσης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, έπειτα από πιθανή ήττα στη διαδικασία της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης, ο Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός του βρίσκεται ενώπιον μιας «πρόκλησης που δεν είναι ανυπέρβλητη» και κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να βρουν «δρόμους συμφωνίας» για τον προϋπολογισμό.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αναλάβει ενώπιον των Γάλλων βουλευτών την ευθύνη της κυβέρνησής του, προερχόμενης από συνασπισμό μεταξύ των κεντρώων και της δεξιάς, για τη μείωση του χρέους της Γαλλίας και την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2026.

Μ' αυτή την απόφαση ξεκίνησε μια νέα περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας για τη χώρα, με τον Εμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Διότι, καθώς ο Μπαϊρού δεν συγκεντρώνει πλειοψηφία και η αντιπολίτευση της αριστεράς και της ακροδεξιάς έκανε γνωστό ότι δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, η κυβέρνηση πολύ πιθανώς οδηγείται στην κατάρρευση.

Τα κόμματα της Ανυπότακτης Γαλλίας (ριζοσπαστική αριστερά) και της Εθνικής Συσπείρωσης (ακροδεξιά) ζήτησαν την παραίτηση του Γάλλου προέδρου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα εκλογική αναμέτρηση για τον προεδρικό θώκο, σενάριο που ορισμένοι προτιμούν έναντι της διάλυσης του κοινοβουλίου και της διεξαγωγής νέων βουλευτικών εκλογών.

