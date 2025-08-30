#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία: Σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε πολλές περιφέρειες

Ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 22, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

Ουκρανία: Σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε πολλές περιφέρειες

Δημοσιεύθηκε: 30 Αυγούστου 2025 - 08:59

Σφοδρούς βομβαρδισμούς σε πολλές περιφέρειες της Ουκρανίας εξαπέλυσε σήμερα το πρωί (30/8) η Ρωσία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να σκοτωθεί στην πόλη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Ζαπορίζια, ο Ιβάν Φεντόροφ, έκανε λόγο για ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 22, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

«Τα ρωσικά πλήγματα κατέστρεψαν σπίτια, προκάλεσαν ζημιές σε πολλές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων καφετεριών, πρατηρίων καυσίμων και βιομηχανικών επιχειρήσεων», όπως διευκρίνισε στο Telegram.

Δεκάδες κτήρια και κατοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ή αέριο, πρόσθεσε.

Λίγο βορειότερα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ έκανε επίσης λόγο για επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Υποδομές υπέστησαν ζημιές (στις πόλεις) Ντνίπρο και Πάβλογκραντ, προκαλώντας πυρκαγιές», εξήγησε στο Telegram o περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, διευκρινίζοντας πως δεν έχουν καταγραφεί θύματα.

Την Τρίτη, 26 Αυγούστου, η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει από την πλευρά του πως προελαύνει από τον Ιούλιο.

Πιο μακριά στο μέτωπο, η περιφέρεια του Βολίν, στα σύνορα με την Πολωνία, δέχθηκε μαζική επίθεση με εχθρικά drones, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Ρουντνίτσκι, που διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα προς το παρόν.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, η εταιρεία σιδηροδρόμων έκανε λόγο για καθυστερήσεις λόγω ζημιών που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί.

Στη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη, η πρωτεύουσα υπέστη βομβαρδισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε 25 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο από την επίθεση της Ρωσίας

Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν από 146 αιχμαλώτους πολέμου

Ουκρανία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο την Πέμπτη

Ουκρανία: Γιατί είναι τόσο σημαντικό το Ντονμπάς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο