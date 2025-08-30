Γκουτέρες: Η Κίνα θεμέλιο για την πολυμερή προσέγγιση και την παγκόσμια ειρήνη

Ο ρόλος της Κίνας στη διατήρηση της πολυμερούς προσέγγισης είναι θεμελιώδης, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο μιας συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ). Ο Σι από την πλευρά του είπε πως η Κίνα θα αποτελεί πάντα έναν «αξιόπιστο εταίρο» των Ηνωμένων Εθνών και θα συνεχίσει να παράσχει «σταθερότητα και βεβαιότητα».

Ο Γκουτέρες βρίσκεται στην πόλη Τιαντζίν, ένα λιμάνι στη βόρεια Κίνα, για μια σύνοδο του ΟΣΣ, όπου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ηγέτες από την κεντρική Ασία, τη νοτιοανατολική Ασία, τη νότια Ασία και τη Μέση Ανατολή θα συμμετάσχουν μαζί με τον Σι.

«Σε αυτή τη χρονική περίοδο, όπου η πολυμερής προσέγγιση βρίσκεται στο στόχαστρο επικρίσεων, η στήριξη της Κίνας… είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο που πρέπει να διατηρηθεί», επισήμανε ο Γκουτέρες.

«Βλέπουμε νέες μορφές πολιτικής που είναι ορισμένες φορές δύσκολο να κατανοήσει κανείς, που ορισμένες φορές μοιάζουν με ένα σόου παρά με σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες και στις οποίες το επιχειρείν και η πολιτική μοιάζουν ορισμένες φορές να αναμειγνύονται», υπογράμμισε ο Γκουτέρες.

«Ο ρόλος της Κίνας ως ένας θεμελιώδης πυλώνας του συστήματος πολυμερούς προσέγγισης είναι πάρα πολύ σημαντικός και είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο Σι υποσχέθηκε τη στήριξη της Κίνας.

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να εμβαθύνει τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, στηρίζει τον κεντρικό ρόλο τους στις διεθνείς σχέσεις και επωμίζεται από κοινού τις ευθύνες της στη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας», είπε ο Σι στον Γκουτέρες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters