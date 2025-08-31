#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσικά drones χτύπησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία

Χτυπήματα κοντά στην Οδησσό άφησαν 29.000 καταναλωτές χωρίς ρεύμα. Η πόλη Τσορνομόρσκ υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Ρωσικά drones χτύπησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 31 Αυγούστου 2025 - 11:18

Eπίθεση που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προκάλεσε ζημιές σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις κοντά στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα 29.000 καταναλωτές να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί, ανέφεραν ο τοπικός περιφερειάρχης και η εταιρία ενέργειας DTEK.

Περισσότερο επλήγη η πόλη-λιμάνι Τσορνομόρσκ, πολύ κοντά στην Οδησσό, όπου κτήρια κατοικιών και διοίκησης υπέστησαν επίσης ζημιές, δήλωσε ο Όλεχ Κίπερ, κυβερνήτης της ευρύτερης περιφέρειας Οδησσού, στην εφαρμογή Telegram.

"Κρίσιμες υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες", δήλωσε ο Κίπερ, προσθέτοντας πως ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Το Ρόιτερς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές υποδομές ενέργειας και αερίου. Το Κίεβο, από την πλευρά του, έχει πλήξει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Ρωσία, που πλήττει συνεχώς κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας καθ΄όλη τη διάρκεια του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι τέσσερις από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της υπέστησαν επίθεση στη διάρκεια της νύχτας.

"Μόλις οι εργάτες της εταιρίας λάβουν άδεια από τον στρατό και τις υπηρεσίες διάσωσης, θα αρχίσουν να επιθεωρούν τον εξοπλισμό και να διενεργούν έκτακτη εργασία επιδιόρθωσης", ανέφερε η DTEK.

Μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία την Πέμπτη με στόχο πολλές ουκρανικές περιφέρειες είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 25 ανθρώπων στο Κίεβο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρωσία: Ασταμάτητη επίθεση και πλήρης στρατηγική πρωτοβουλία

Ουκρανία: Σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε πολλές περιφέρειες

Ουκρανία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο την Πέμπτη

Μερτς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο