Γάζα: Κλιμακώνει τις επιθέσεις το Ισραήλ με σωρεία βομβαρδισμών

Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκόπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τα προάστια της πόλης της Γάζας από αέρος και εδάφους, καταστρέφοντας σπίτια και εκδιώκοντας περισσότερες οικογένειες από την περιοχή, καθώς το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεδριάζει σήμερα Κυριακή (31/8) για να συζητήσει ένα σχέδιο κατάληψης της πόλης.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι κάτοικοι του Σέιχ Ραντουάν, μιας από τις μεγαλύτερες συνοικίες της πόλης της Γάζας, δήλωσαν ότι η περιοχή βρισκόταν υπό ισραηλινό βομβαρδισμό από άρματα μάχης και αεροπορικές επιδρομές καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου και την Κυριακή, αναγκάζοντας τις οικογένειες να αναζητήσουν καταφύγιο στα δυτικά τμήματα της πόλης.

Ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε σταδιακά τις επιχειρήσεις του γύρω από την πόλη της Γάζας τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και την Παρασκευή έθεσε τέρμα στις προσωρινές παύσεις στην περιοχή που επέτρεπαν τις παραδόσεις βοήθειας, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη ζώνη μάχης».

«Σέρνονται στην καρδιά της πόλης εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναζητώντας καταφύγιο, από τα ανατολικά, τα βόρεια και τα νότια, ενώ βομβαρδίζουν αυτές τις περιοχές από αέρος και εδάφους για να τρομάξουν τους ανθρώπους να φύγουν», δήλωσε ο Ρεζίκ Σάλαχ, πατέρας δύο παιδιών, από το Σέιχ Ραντβάν.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι τα ισραηλινά πυρά και τα πλήγματα σκότωσαν τουλάχιστον 30 ανθρώπους σήμερα, μεταξύ των οποίων 13 που προσπάθησαν να πάρουν τρόφιμα από κοντά σε έναν χώρο παροχής βοήθειας στο κέντρο της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν γνώριζε για θύματα κοντά σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στην κεντρική Γάζα.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Νετανιάχου θα συνεδριάσει το βράδυ για να συζητήσει τα επόμενα στάδια της σχεδιαζόμενης επίθεσης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, την οποία έχει χαρακτηρίσει ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Μια επίθεση πλήρους κλίμακας δεν αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Το Ισραήλ λέει ότι θέλει να εκκενώσει τον άμαχο πληθυσμό προτού μετακινήσει περισσότερες χερσαίες δυνάμεις.

Χθες Σάββατο, η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού Μιράνα Σπόλγιαριτς δήλωσε ότι η εκκένωση της πόλης θα προκαλούσε μια μαζική μετακίνηση του πληθυσμού που καμία άλλη περιοχή του θύλακα δεν είναι εξοπλισμένη για να απορροφήσει, με ελλείψεις σε τρόφιμα, καταφύγια και ιατρικές προμήθειες.

Περίπου οι μισοί από τους περισσότερους από 2 εκατομμύρια κατοίκους του θύλακα βρίσκονται σήμερα στην πόλη της Γάζας. Αρκετές χιλιάδες εκτιμάται ότι έχουν εγκαταλείψει την πόλη για τις κεντρικές και νότιες περιοχές του θύλακα.

Ο στρατός του Ισραήλ έχει προειδοποιήσει τους πολιτικούς ηγέτες του ότι η επίθεση θέτει σε κίνδυνο τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα. Οι διαμαρτυρίες στο Ισραήλ που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.