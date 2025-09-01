#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χούθι: Στοχοποιήσαμε τάνκερ ισραηλινής ιδιοκτησίας κοντά στο Γιανμπού

Δεξαμενόπλοιο ανέφερε έκρηξη κοντά του, νοτιοδυτικά του σαουδαραβικού λιμανιού, ανακοίνωσε νωρίτερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Χούθι: Στοχοποιήσαμε τάνκερ ισραηλινής ιδιοκτησίας κοντά στο Γιανμπού

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:31

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν έναν πύραυλο εναντίον του υπό σημαία Λιβερίας και ισραηλινής ιδιοκτησίας δεξαμενοπλοίου Scarlet Ray κοντά στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η ναυτική δύναμή μας διεξήγαγε στρατιωτική επιχείρηση με στόχο το ισραηλινό πετρελαιοφόρο Scarlet Ray στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας με τη βοήθεια βαλλιστικού πυραύλου», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρί.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey είχε ανακοινώσει χθες, Κυριακή, πως ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε έκρηξη κοντά του, νοτιοδυτικά της Γιανμπού.

Ένα πλοίο ανέφερε «παφλασμό κοντά του από άγνωστο βλήμα, ενώ ακούσθηκε ηχηρός κρότος», ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία επιχειρήσεων θαλάσσιου εμπορίου UKMTO προσθέτοντας ότι το πλήρωμα του πλοίου είναι ασφαλές και συνεχίζει το ταξίδι του.

Σε νεότερη ανακοίνωση, η Ambrey ανέφερε ότι το σκάφος είναι ισραηλινής ιδιοκτησίας.

Από το 2023 οι Χούθι επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία θεωρούν πως συνδέονται με το Ισραήλ, για να υποστηρίξουν έτσι, όπως λένε, τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Η UKMTO δεν ανέφερε ποιος ευθύνεται για την επίθεση, αλλά δήλωσε πως οι αρχές ερευνούν το επεισόδιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

