Μπέσεντ: Η Fed είναι ανεξάρτητη αλλά κάνει λάθη

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ στηρίζει την απόφαση του Τραμπ να αποπέμψει την Λίζα Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της Fed για φερόμενη απάτη που συνδέεται με στεγαστικά δάνεια.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:04

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) είναι και θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη, υπογραμμίζοντας όμως πως «έχει κάνει πολλά λάθη», ενώ υπεραμύνθηκε της απόφασης του προέδρου Τραμπ να αποπέμψει την Λίζα Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της Fed για φερόμενη απάτη που συνδέεται με στεγαστικά δάνεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικρίνει εδώ και μήνες τη Fed και προσωπικά τον επικεφαλής της, τον Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν προχωρεί σε μείωση επιτοκίων. Πρόσφατα μάλιστα ο Τραμπ επιτέθηκε στον Πάουελ με αφορμή μια δαπανηρή ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσινγκτον.

«H Fed θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Η Fed είναι ανεξάρτητη. Αλλά πιστεύω επίσης πως έχει κάνει πολλά λάθη», είπε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ σε δημοσιογράφους σε προάστιο της Ουάσινγκτον.

Ο Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε επίσης ότι δεν ανησυχεί για τη θέση του δολαρίου σε σύγκριση με το ευρώ, καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα είναι αναμενόμενα ισχυρό λόγω της μεγάλης δημοσιονομικής επέκτασης στην Ευρώπη. «Με ηγέτιδα δύναμη τη Γερμανία, η Ευρώπη έχει μια μεγάλη δημοσιονομική επέκταση», συμπλήρωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

