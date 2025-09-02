#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διαδήλωση κατά των μεταναστών στην Ιαπωνία στήριξε ο Μασκ

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, πρώην σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει στο παρελθόν υποστηρίξει και άλλα κόμματα της άκρας δεξιάς, όπως η Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Διαδήλωση κατά των μεταναστών στην Ιαπωνία στήριξε ο Μασκ

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:54

Ο Έλον Μασκ εξέφρασε την υποστήριξή του σε μια διαδήλωση κατά των μεταναστών που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, μια χώρα όπου, παρά το γεγονός ότι ζει μικρός αριθμός αλλοδαπών, ένα κόμμα με κεντρικό σύνθημα «Οι Ιάπωνες πρώτα» κατέγραψε μεγάλα κέρδη στις πρόσφατες εκλογές.

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, πρώην σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει στο παρελθόν υποστηρίξει και άλλα κόμματα της άκρας δεξιάς, όπως η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Σχολιάζοντας το βίντεο από μια μικρή διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, το οποίο ανήρτησε στο Χ ένας λογαριασμός με την ονομασία «The British Patriot», ο Μασκ έγραψε: «ωραίο».

«Διαδηλώσεις ξέσπασαν στην Ιαπωνία με αίτημα την απέλαση όλων των παράνομων μεταναστών. Από την Αυστραλία ως την Ευρώπη περνώντας από την Ιαπωνία οι πολίτες ενώνονται για τον επαναπατρισμό», έγραψε ο χρήστης The British Patriot. Αυτός παρουσιάζεται ως ένας «περήφανος, λευκός Βρετανός (…) απόλυτα πιστός στην πατρίδα μου».

Το βίντεο φαίνεται να τραβήχτηκε στις 20 Αυγούστου στην Οζάκα και δείχνει ανθρώπους που κρατούν ιαπωνικές σημαίες και πανό με συνθήματα κατά των μεταναστών. Ένα από αυτά γράφει: «Μην μετατρέψετε την Ιαπωνία σε Αφρική».

Το ποσοστό των μεταναστών που ζουν στην Ιαπωνία είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό που καταγράφεται σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, ενώ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η μετανάστευση δεν αποτελεί ένα από τα ζητήματα που ανησυχούν τους Ιάπωνες ψηφοφόρους.

Όμως ο πληθυσμός της χώρας γερνά, ενώ την ίδια ώρα η Ιαπωνία καταγράφει ένα από τα μικρότερα ποσοστά γεννήσεων και αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικών χεριών, με αποτέλεσμα ο αριθμός των μεταναστών να αυξάνει.

Τον Ιούλιο στις εκλογές για την άνω βουλή το αντιμεταναστευτικό κόμμα Sanseito, με κεντρικό σύνθημα «Οι Ιάπωνες πρώτα», συγκέντρωσε 15 έδρες από 2 που είχε προηγουμένως, ενώ διαθέτει και τρεις έδρες στην κάτω βουλή.

Το πρόγραμμα του Sanseito είναι αντίστοιχο με αυτό άλλων λαϊκιστικών κομμάτων σε όλο τον κόσμο: καταγγέλλει «τον ελιτισμό», «την παγκοσμιοποίηση» και δηλώνει ότι θα «επαναφέρει την εξουσία στους πολίτες».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αμυντικό πρόγραμμα-μαμούθ ετοιμάζει η Ιαπωνία

Κάθε ρεκόρ έσπασε η δημογραφική παρακμή στην Ιαπωνία το 2024

Εσπασε η... γκίνια για τη SpaceX, πετυχημένη εκτόξευση του Starship

Νετανιάχου: Οι διαδηλώσεις για τερματισμό του πολέμου ενισχύουν τη Χαμάς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο