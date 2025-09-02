Βρετανικό ΥΠΕΣ σε ξένους φοιτητές: Φύγετε από την χώρα όταν λήξει η βίζα σας!

Το υπουργείο Εσωτερικών προειδοποιεί τους αλλοδαπούς φοιτητές να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας ξεκίνησε εκστρατεία για να ενημερώσει χιλιάδες αλλοδαπούς φοιτητές, η βίζα των οποίων λήγει, ότι δεν θα τους επιτραπεί να παραμείνουν στη χώρα.

Το υπουργείο αποφάσισε να λάβει το μέτρο αυτό προκειμένου να αντιμετωπίσει την «ανησυχητική», όπως τη χαρακτήρισε, αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών φοιτητών οι οποίοι μετά τη λήξη της φοιτητικής τους βίζας υποβάλλουν αίτηση για την παροχή ασύλου, σύμφωνα με το BBC.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών θα επικοινωνήσει προληπτικά με αλλοδαπούς φοιτητές μέσω μηνυμάτων ή μέιλ.

Περίπου 130.000 αλλοδαποί φοιτητές και οι οικογένειές τους θα λάβουν ένα μήνυμα που θα τους ενημερώνει: «αν υποβάλλετε αίτηση για την παροχή ασύλου η οποία δεν πληροί τα κριτήρια, αυτή θα απορρίπτεται άμεσα και κατηγορηματικά (…) Αν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα να παραμείνετε στη Βρετανία, πρέπει να φύγετε. Αν δε φύγετε, θα σας απομακρύνουμε».

Η εκστρατεία αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο μέτρο που ανακοινώνει η κυβέρνηση της Βρετανίας στο πλαίσιο των προσπαθειών της να περιορίσει τη μετανάστευση.

Εξάλλου η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ αποκάλυψε ότι αργότερα μέσα στον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι πρώτες επιστροφές στη Γαλλία μεταναστών που φτάνουν στη χώρα με πλοιάρια μέσω της Μάγχης.

Η Κούπερ δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι, μετά τη συμφωνία που υπεγράφη με τη Γαλλία τον Αύγουστο, «αναμένουμε ότι οι πρώτες επιστροφές θα ξεκινήσουν αργότερα μέσα στον μήνα».

Το σχέδιο «ένας μέσα, ένας έξω» (one in, one out), στο οποίο έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προβλέπει ότι οι μετανάστες που φτάνουν στη Βρετανία μέσω της Μάγχης θα επιστέφουν στη Γαλλία. Στη συνέχεια το Λονδίνο θα δέχεται ίσο αριθμό αιτούντων άσυλο που δεν προσπάθησαν να εισέλθουν στη χώρα με μικρά πλοιάρια.

Ήδη χθες Δευτέρα η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει την υποβολή αιτήσεων από αναγνωρισμένους πρόσφυγες που ζητούν να φέρουν στη χώρα μέλη της οικογένειάς τους, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις αρχές να αυστηροποιήσουν τους κανόνες.

Παράλληλα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε ότι επιθυμεί να επιταχύνει τη διαδικασία εκκένωσης των ξενοδοχείων όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο και δήλωσε «κατανοώ απόλυτα για ποιο λόγο ανησυχούν οι άνθρωποι», όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Το ξενοδοχείο Bell Hotel στο Έπινγκ του Έσεξ έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών διαδηλώσεων τις τελευταίες εβδομάδες, αφού ένας αιτών άσυλο που διέμενε εκεί κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση εναντίον μίας έφηβης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Η κυβέρνηση Στάρμερ έχει δεσμευθεί να εκκενωθούν όλα τα ξενοδοχεία στα οποία τώρα διαμένουν πρόσφυγες και μετανάστες ως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, δηλαδή ως το τέλος του 2029, αν και ο πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι η διαδικασία ενδέχεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα, χωρίς να δεσμευθεί σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Η δυσαρέσκεια μεγάλου μέρους της βρετανικής κοινής γνώμης έναντι των μεταναστών δίνει στο λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του υποστηρικτή του Brexit Νάιτζελ Φάρατζ σταθερό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και η κυβέρνηση Στάρμερ εντείνει τις προσπάθειες να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της μετανάστευσης.

