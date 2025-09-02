#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βρετανικό ΥΠΕΣ σε ξένους φοιτητές: Φύγετε από την χώρα όταν λήξει η βίζα σας!

Περίπου 130.000 αλλοδαποί σπουδαστές και οι οικογένειές τους ενημερωθούν με μήνυμα ότι σε περίπτωση που υποβάλλουν αίτηση για παροχή ασύλου, η οποία δεν πληροί τα αναγκαία κριτήρια, αυτή θα απορρίπτεται «άμεσα και κατηγορηματικά», αναγκάζοντάς τους να αποχωρήσουν.

Βρετανικό ΥΠΕΣ σε ξένους φοιτητές: Φύγετε από την χώρα όταν λήξει η βίζα σας!

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:25

 Το υπουργείο Εσωτερικών προειδοποιεί τους αλλοδαπούς φοιτητές να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας ξεκίνησε εκστρατεία για να ενημερώσει χιλιάδες αλλοδαπούς φοιτητές, η βίζα των οποίων λήγει, ότι δεν θα τους επιτραπεί να παραμείνουν στη χώρα.

Το υπουργείο αποφάσισε να λάβει το μέτρο αυτό προκειμένου να αντιμετωπίσει την «ανησυχητική», όπως τη χαρακτήρισε, αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών φοιτητών οι οποίοι μετά τη λήξη της φοιτητικής τους βίζας υποβάλλουν αίτηση για την παροχή ασύλου, σύμφωνα με το BBC.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών θα επικοινωνήσει προληπτικά με αλλοδαπούς φοιτητές μέσω μηνυμάτων ή μέιλ.

Περίπου 130.000 αλλοδαποί φοιτητές και οι οικογένειές τους θα λάβουν ένα μήνυμα που θα τους ενημερώνει: «αν υποβάλλετε αίτηση για την παροχή ασύλου η οποία δεν πληροί τα κριτήρια, αυτή θα απορρίπτεται άμεσα και κατηγορηματικά (…) Αν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα να παραμείνετε στη Βρετανία, πρέπει να φύγετε. Αν δε φύγετε, θα σας απομακρύνουμε».

Η εκστρατεία αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο μέτρο που ανακοινώνει η κυβέρνηση της Βρετανίας στο πλαίσιο των προσπαθειών της να περιορίσει τη μετανάστευση.

Εξάλλου η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ αποκάλυψε ότι αργότερα μέσα στον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι πρώτες επιστροφές στη Γαλλία μεταναστών που φτάνουν στη χώρα με πλοιάρια μέσω της Μάγχης.

Η Κούπερ δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι, μετά τη συμφωνία που υπεγράφη με τη Γαλλία τον Αύγουστο, «αναμένουμε ότι οι πρώτες επιστροφές θα ξεκινήσουν αργότερα μέσα στον μήνα».

Το σχέδιο «ένας μέσα, ένας έξω» (one in, one out), στο οποίο έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προβλέπει ότι οι μετανάστες που φτάνουν στη Βρετανία μέσω της Μάγχης θα επιστέφουν στη Γαλλία. Στη συνέχεια το Λονδίνο θα δέχεται ίσο αριθμό αιτούντων άσυλο που δεν προσπάθησαν να εισέλθουν στη χώρα με μικρά πλοιάρια.

Ήδη χθες Δευτέρα η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει την υποβολή αιτήσεων από αναγνωρισμένους πρόσφυγες που ζητούν να φέρουν στη χώρα μέλη της οικογένειάς τους, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις αρχές να αυστηροποιήσουν τους κανόνες.

Παράλληλα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε ότι επιθυμεί να επιταχύνει τη διαδικασία εκκένωσης των ξενοδοχείων όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο και δήλωσε «κατανοώ απόλυτα για ποιο λόγο ανησυχούν οι άνθρωποι», όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Το ξενοδοχείο Bell Hotel στο Έπινγκ του Έσεξ έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών διαδηλώσεων τις τελευταίες εβδομάδες, αφού ένας αιτών άσυλο που διέμενε εκεί κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση εναντίον μίας έφηβης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Η κυβέρνηση Στάρμερ έχει δεσμευθεί να εκκενωθούν όλα τα ξενοδοχεία στα οποία τώρα διαμένουν πρόσφυγες και μετανάστες ως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, δηλαδή ως το τέλος του 2029, αν και ο πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι η διαδικασία ενδέχεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα, χωρίς να δεσμευθεί σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Η δυσαρέσκεια μεγάλου μέρους της βρετανικής κοινής γνώμης έναντι των μεταναστών δίνει στο λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του υποστηρικτή του Brexit Νάιτζελ Φάρατζ σταθερό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και η κυβέρνηση Στάρμερ εντείνει τις προσπάθειες να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της μετανάστευσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το Λονδίνο αναστέλλει την οικογενειακή επανένωση προσφύγων

Βρετανικό μπλόκο στη συμμετοχή Ισραηλινών σε αμυντικό συνέδριο

Ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο από την επίθεση της Ρωσίας

Η Βρετανία θα υποδεχτεί μια ομάδα φοιτητών από τη Λωρίδα της Γάζας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο