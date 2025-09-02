#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Η δόνηση σημειώθηκε κοντά στο επίκεντρο του φονικού σεισμού των 6 Ρίχτερ, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:26

Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Αφγανιστάν την Τρίτη (2/8), κοντά στο επίκεντρο του φονικού σεισμού των 6 Ρίχτερ, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους.

Το επίκεντρο του νέου σεισμού, εντοπίστηκε στα 34 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ (η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν), στην επαρχία Νανγκαράρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

