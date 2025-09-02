#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

OpenAI: Ενσωματώνει εργαλείο γονικού ελέγχου στο ChatGPT

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:56

Την ενσωμάτωση ενός εργαλείου γονικού ελέγχου στην εφαρμογή ChatGPT, ανακοίνωσε σήμερα (2/9) η ιδιοκτήτρια OpenAI, αφού γονείς στις ΗΠΑ κατηγόρησαν την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ότι ενθάρρυνε το ανήλικο παιδί τους να αυτοκτονήσει.

«Τον επόμενο μήνα, οι γονείς θα μπορούν να συνδέουν τον λογαριασμό τους με εκείνον του έφηβου παιδιού τους και να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο του απαντά το ChatGPT», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας σε μπλογκ. Η εταιρεία σημείωσε ότι θα είναι δυνατόν να ενημερώνονται οι γονείς στην περίπτωση που διαπιστωθεί «έντονη θλίψη» στις συζητήσεις του παιδιού με το εργαλείο και να ελέγχουν τις παραμέτρους του λογαριασμού.

Στα τέλη Αυγούστου, οι γονείς ενός 16χρονου που αυτοκτόνησε στην Καλιφόρνια, υπέβαλαν μήνυση στην OpenAI, κατηγορώντας το ChatGPT ότι παρείχε στον γιο τους λεπτομερείς οδηγίες για να βάλει τέλος στη ζωή του και τον ενθάρρυνε να τις εφαρμόσει.

«Εξακολουθούμε να βελτιώνουμε τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα μας αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται στις ενδείξεις διανοητικού και ψυχικού άλγους», ανέφερε σήμερα η εταιρεία, προσθέτοντας ότι μέσα στις επόμενες 120 ημέρες θα ληφθούν και άλλα μέτρα. Ορισμένες «ευαίσθητες συζητήσεις» θα παραπέμπονται σε πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το GPT-5-thinking. Αυτά τα μοντέλα ακολουθούν και εφαρμόζουν συστηματικότερα τις οδηγίες ασφαλείας, διευκρίνισε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

