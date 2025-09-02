#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιράν: Οι αμερικανικές απαιτήσεις μπλοκάρουν τον διάλογο για το πυρηνικό πρόγραμμα

«Επιδιώκουμε ορθολογικές διαπραγματεύσεις. Θίγοντας ανέφικτα ζητήματα, όπως οι περιορισμοί στους πυραύλους, εκμηδενίζουν την προοπτική οποιωνδήποτε συνομιλιών», ανέφερε ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Ιράν: Οι αμερικανικές απαιτήσεις μπλοκάρουν τον διάλογο για το πυρηνικό πρόγραμμα

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:47

Η προοπτική διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένει υπαρκτή, αλλά οι αμερικανικές απαιτήσεις για περιορισμούς στους ιρανικούς πυραύλους μπλοκάρουν τη διαδικασία, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος.

Ο έκτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ανεστάλη μετά το ξέσπασμα του 12ήμερου πολέμου κατά τον οποίο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και το Ιράν ανταπέδωσε με εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

«Επιδιώκουμε ορθολογικές διαπραγματεύσεις. Θίγοντας ανέφικτα ζητήματα, όπως οι περιορισμοί στους πυραύλους, χαράσσουν μια πορεία που εκμηδενίζει την προοπτική οποιωνδήποτε συνομιλιών», ανέφερε ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Χώρες της Δύσης φοβούνται πως το ιρανικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου θα μπορούσε να αποφέρει υλικό για πυρηνικό όπλο, εκτιμώντας πως η Τεχεράνη επιδιώκει την ανάπτυξη βαλλιστικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

Το Ιράν υπερασπίζεται το κυριαρχικό δικαίωμά του να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την παραγωγή ενέργειας. Αρνείται κατηγορηματικά πως επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, ενώ επισημαίνει πως οι αμυντικές του ικανότητες δεν μπορούν να τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία ενεργοποίησαν τον μηχανισμό επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος της Τεχεράνης σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις (Ε3) κάλεσαν το Ιράν να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, με αντάλλαγμα αναστολή της επιβολής των κυρώσεων για διάστημα έως και έξι μηνών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διμερής συνάντηση Πούτιν- Πεζεσκιάν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Γερμανική σύσταση στους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν

Κάγια Κάλλας: Εχουμε 30 ημέρες να βρούμε διπλωματική λύση για τα πυρηνικά του Ιράν

Ιράν: Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, αν η Δύση δείξει «καλή θέληση»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο