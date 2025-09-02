#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν

Ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να κάνει κάτι για να μειωθούν οι θάνατοι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:59

Τελ. Ενημ.: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:35

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για τον άξονα που σχηματίζεται εναντίον των ΗΠΑ, στον οποίο εντάσσονται η Κίνα και η Ρωσία.

Το σχόλιο αυτό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς έγινε αφού ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε τους ηγέτες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, συμπεριλαμβανομένου και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στην Τιαντζίν.

Ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν, προσθέτοντας - χωρίς διευκρινίσεις - ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να κάνει κάτι για να μειωθούν οι θάνατοι στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, αυτό μπορώ να πω και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν» είπε.

Ο Τραμπ επιμένει στα σχέδια για ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα πως η ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο θα γίνει, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει πότε.

«Δεν θέλω να αναφέρω πότε, αλλά θα γίνει εκεί. Θα γίνει κι αλλού…», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς εάν η κυβέρνησή του θα αναπτύξει ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Σικάγο αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της Εθνοφρουράς.

Μετά το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απειλεί με ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως είναι το Σικάγο, η Νέα Υόρκη και η Βαλτιμόρη.

