Freedom Holding: Η BlackRock έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος

Η Freedom Holding, ο όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και μητρική εταιρεία της Freedom 24,ανακοίνωσεότι η BlackRock αύξησε το μερίδιό της στην εταιρεία στο 0,85%, επενδύοντας περίπου 89 εκατ. δολάρια. Η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία στον κόσμο είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος, μετά τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Τιμούρ Τουρλόφ.

Σύμφωνα με το Bloomberg,κατά την πρόσφατη περίοδο αναφοράς η BlackRock απέκτησε επιπλέον 443.965 μετοχές της Freedom Holding, ανεβάζοντας το συνολικό χαρτοφυλάκιό της σε 520.565 μετοχές. Άλλοι θεσμικοί επενδυτές που έχουν μετοχές της Freedom Holding είναι οι State Street, Grace Partners of DuPage L.P. και Geode Capital Management. Η εμπιστοσύνη των κορυφαίων θεσμικών επενδυτών αναγνωρίζει την ισχυρή θέση της Freedom Holding στην αγορά και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ανάπτυξή, τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Χαιρετίζουμε το αυξανόμενο ενδιαφέρον από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η παρουσία συνεργατών όπως η BlackRock επιβεβαιώνει τη δυναμική της εταιρείας μας και τη στρατηγική προοπτική της Freedom Holding στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο Τιμούρ Τουρλόφ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding.

Η BlackRock, που ιδρύθηκε το 1988 στη Νέα Υόρκη, διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 12,5 τρισ. δολαρίων έως το 2025 και είναι διεθνώς γνωστή για τα ETF iShares και την πλατφόρμα Aladdin, η οποία χρησιμοποιείται για διαχείριση επενδύσεων και ανάλυση επενδυτικού ρίσκου.

«Η απόφασή της να αυξήσει τη συμμετοχή της στηνFreedom Holding υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του μεγαλύτερου asset manager παγκοσμίως στην διεθνή επέκταση της εταιρείας και στην ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματός της», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Freedom Holding συνεχίζει να παρουσιάζει σταθερά αποτελέσματα, καθώς τα έσοδα για το οικονομικό έτος 2025 ανήλθαν σε 2,05 δισ., δολάρια αυξημένα κατά 23% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 84,5 εκατ. δολάρια. Τα assets αυξήθηκαν από 8,3 δισ. δολάρια σε 9,9 δισ. δολάρια. Στο Καζακστάν, ο όμιλος αναπτύσσει ενεργά ένα εκτενές οικοσύστημα, που περιλαμβάνει τις Freedom Bank, Freedom Broker, Freedom Life και Freedom Insurance, καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες lifestyle όπως Arbuz.kz, FreedomTicketon και Aviata.