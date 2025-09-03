#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους στην Ουκρανία

Πάνω από 500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 24 πυραύλους εξαπέλυσε η Μόσχα, ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Υπάρχουν τραυματίες, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και υποδομές.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:00

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 430 από τα 502 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 21 από τους 24 πυραύλους που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια τη νύκτας από τη Ρωσία, κυρίως εναντίον της δυτικής Ουκρανίας.

Τρεις πύραυλοι και 69 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν 14 τοποθεσίες και συντρίμμια έπεσαν σε 14 τοποθεσίες, πρόσθεσε.

Περιφερειακές αρχές στη δυτική Ουκρανία ανακοίνωσαν τραυματίες και ζημιές σε πολιτικές υποδομές και κατοικίες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

