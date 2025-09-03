#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συρία: Συνελήφθησαν μέλη υπουργείων για συμμετοχή στις ωμότητες κατά δρούζων

Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Σουέιντα τον Ιούλιο μετά το ξέσπασμα συγκρούσεων μεταξύ φυλών και μελών της μειονότητας των δρούζων. Οι συγκρούσεις εντάθηκαν μετά την αποστολή στην περιοχή συριακών στρατευμάτων.

Συρία: Συνελήφθησαν μέλη υπουργείων για συμμετοχή στις ωμότητες κατά δρούζων

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:54

Οι αρχές της Συρίας συνέλαβαν και ανέκριναν μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών που φέρονται να συμμετείχαν τον Ιούλιο στα βίαια επεισόδια εναντίον αμάχων στην επαρχία Σουέιντα, όπου ζουν κυρίως μέλη της μειονότητας των δρούζων, ανακοίνωσε η επιτροπή που ερευνά το περιστατικό.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σουέιντα τον Ιούλιο μετά το ξέσπασμα συγκρούσεων μεταξύ φυλών και μελών της μειονότητας των δρούζων. Οι συγκρούσεις εντάθηκαν μετά την αποστολή στην περιοχή συριακών στρατευμάτων. Συγγενείς των νεκρών έχουν κατηγορήσει τις κυβερνητικές δυνάμεις για εκτελέσεις δρούζων τις οποίες κατέγραφαν σε βίντεο.

Οι ντε φάκτο αρχές της Συρίας υπό τον πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα ανακοίνωσαν στις 31 Ιουλίου τη σύσταση επιτροπής αρμόδιας να ερευνήσει τα βίαια αυτά επεισόδια.

Ο εκπρόσωπος της επιτροπής, ο Άμαρ Ιζεντίντ, δήλωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε συριακά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ότι μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών έχουν συλληφθεί, ανακριθεί και παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, καθώς φέρονται να συμμετείχαν στις ωμότητες.

Ο Ιζεντίν δεν διευκρίνισε τον αριθμό των συλληφθέντων, αλλά πρόσθεσε ότι είναι Σύροι πολίτες που διέπραξαν τις ωμότητες ενεργώντας ατομικά και όχι αφού έλαβαν σχετικές εντολές.

Ο εκπρόσωπος της επιτροπής είπε στον τηλεοπτικό σταθμό al Hadath ότι οι αρχές διαθέτουν «υλικό από βίντεο» στο οποίο εμφανίζονται οι συλληφθέντες να διαπράττουν βιαιότητες, χωρίς να διευκρινίζει τι είδους.

Εξάλλου ο ίδιος πρόσθεσε ότι το υλικό αυτό «αρκεί» ως αποδεικτικό στοιχείο, μιας και οι δράστες των ωμοτήτων βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους επί το έργον, ενώ κάποιοι από αυτούς παραδέχθηκαν τις πράξεις τους αφού τους έδειξαν τα βίντεο.

Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε χθες τις αρχές της Συρίας να φροντίσουν να λογοδοτήσουν τα μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων που ευθύνονται για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις ανδρών και γυναικών της κοινότητας των δρούζων στις 15 και 16 Ιουλίου στη Σουέιντα.

Εξάλλου τον Μάρτιο ο συριακός στρατός κατηγορήθηκε για τον μαζικό φόνο μελών της μειονότητας των αλαουιτών, στην οποία ανήκει ο ανατραπείς πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

Κυβερνητική επιτροπή είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι 1.426 άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Μάρτιο σε επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και τις σφαγές αλαουιτών που ακολούθησαν ως απάντηση. Ωστόσο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επικεφαλής του στρατού δεν είχαν δώσει εντολή για τα αντίποινα αυτά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σχεδόν 200.000 Σύροι πρόσφυγες έχουν επαναπατριστεί από τον Λίβανο φέτος

Συρία: Επαναπατρίζονται περισσότεροι από 800 Ιρακινοί, προερχόμενοι από τον καταυλισμό Αλ Χολ

Νετανιάχου: Συνομιλίες με Δαμασκό για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη σε περιοχές Δρούζων

Πληροφορίες για ισραηλινές επιχειρήσεις νότια της Δαμασκού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο