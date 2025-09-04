#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Μεγάλη άνοδος στις εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν στις 237.000 έναντι 229.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές προέβλεπαν μικρή άνοδο στις 230.000.

ΗΠΑ: Μεγάλη άνοδος στις εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:49

O αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας κατέγραψε άνοδο την περασμένη εβδομάδα, μεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αναλυτών. 

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν στις 237.000 από 229.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές προέβλεπαν μικρή άνοδο στις 230.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, αυξήθηκε στις 231.000 από 228.500 μια βδομάδα νωρίτερα. 

Eν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας έπεσε σε 1,940 εκατ. από 1,944 εκατ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

ΗΠΑ: Ακόμη πιο χαμηλά οι ανοιχτές θέσεις εργασίας τον Ιούλιο

Οι... αρκούδες κυριαρχούν στην αμερικανική αγορά ομολόγων

ΗΠΑ: Υποχώρησαν οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο