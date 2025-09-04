ΗΠΑ: Μεγάλη άνοδος στις εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

O αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας κατέγραψε άνοδο την περασμένη εβδομάδα, μεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν στις 237.000 από 229.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές προέβλεπαν μικρή άνοδο στις 230.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, αυξήθηκε στις 231.000 από 228.500 μια βδομάδα νωρίτερα.

Eν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας έπεσε σε 1,940 εκατ. από 1,944 εκατ.